La hija de Rocío Jurado ha contado, rota en llanto, cómo «la semilla del mal que había implantado» Antonio David Flores en su hija «había terminado germinando».

El episodio 7 de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ ha llegado cargado de importantes titulares. Una noche más, Rocío Carrasco ha contado su verdad sobre sus 43 años de vida. Y de nuevo ha vuelto a hablar sobre su hija, Rocío Flores al rememorar un episodio que le causó un profundo dolor y que, según ha explicado, marcó un antes y un después en su relación con su primogénita. El testimonio que ofrece al hablar de ella resulta desgarrador.

La hija de Rocío Jurado se ha remontado a 2006, el año en que murió su madre debido a un cáncer de páncreas. Una pérdida que la sumió en una tristeza enorme. Se refugió durante una larga temporada en su casa de Madrid. «Llevaba cuatro meses sin ver a mis hijos y quería verlos. Escuché el timbre y eran ellos. David vino corriendo y empezó a darme besos: ‘Mamá, no llores. Mamá, no llores’. Tenía siete año. Y me secaba las lágrimas. Yo le decía: ‘No te preocupes, mi vida’. Mamá está bien’. Llega Rocío, que entonces tenía nueve años. Nada más llegar se quedó mirándome y me dijo: ‘¿Mamá, ahora qué va a pasar con las casas de Miami?’. ¡En ese momento supe que todo había cambiado. Esa semilla del mal que había implantado en ella había terminado germinando y estaba floreciendo«.

Tras escuchar la pregunta de su hija, Carrasco se derrumbó: «Empecé a llorar como una niña pequeña. A mí se me vino encima el mundo cuando escuché esa pregunta. Una niña de 9 años que se acaba de morir su abuela, que su madre está destrozada en un sofá, pero ella viene con una lección aprendida. Se me vino el mundo encima. Y me di cuenta de que había un antes y un después. Y que en esa niña que había parido yo, pero que parecía que no tenía nada de mí».