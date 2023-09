Lo último que le dijo Daniel Sancho a la mujer que estuvo con él tras el crimen

El caso de Daniel Sancho sigue dando infinidad de titulares. Cada vez se van conociendo detalles de aquel fatídico miércoles 2 de agosto en el que, según su confesión, mató y descuartizó a Edwin Arrieta en la isla de Koh Phangan (Tailandia). Según su testimonio, después de cometer el atroz crimen, conoció a dos mujeres. Este lunes, el programa 'Y ahora Sonsoles' ha emitido una entrevista con una de ellas. Muy afectada, ha aportado nuevos datos sobre los momentos que compartió con el cocinero y ha desvelado lo último que le dijo. Un fatal augurio que hoy tiene más sentido que nunca.

Daniel Sancho y la predicción sobre su futuro nada esperanzador

Una semana más, Sonsoles Ónega ha vuelto a hacer del crimen perpetrado por Daniel Sancho el centro de su programa. Tras emitir la escalofriante reconstrucción de los hechos y la dura confesión del joven de 29 años, en la que relata qué hizo para deshacerse del cuerpo del cirujano colombiano, le ha tocado el turno al testimonio de una de las últimas personas que estuvo con él. Como ya relató Revista SEMANA en exclusiva, se trata de una de las dos chicas que Daniel Sancho conoció en un restaurante cercano a la cabaña donde asesinó a su amigo.

"Dijo que no había dormido esa noche porque estaba mandando emails y por la mañana cogió el kayak para ver el amanecer. Creo que fueron a la Full Moon party en motocicleta y, por el camino, él le dijo que quería parar en la comisaría para denunciar que había desaparecido su amigo", ha relatado, con la cara oculta. Con un marcado acento anglosajón, la desconocida mujer ha continuado relatando sus últimas horas con el hijo de Silvia Bronchalo y ha revelado lo que este le dijo, ya en comisaría, a través de un mensaje, inédito hasta este momento.

Un testimonio crucial durante el juicio al que se tendrá que enfrentar el hijo de Rodolfo Sancho

Como ha explicado la chica, al ver que las horas pasaban y Daniel no daba señales de vida, decidió escribirle a través de Instagram. Recordemos que el español ya se encontraba retenido en la comisaría de Koh Phangan como principal sospechoso de la muerte del colombiano de 44 años. "Le pregunté si estaba bien. Después él me contestó y me dijo que estaba bien, que estaba vivo, pero que su vida se había acabado", ha recordado. Esto es lo último que se supo de él.

Este testimonio que, entendemos, será crucial en el juicio, todavía sin fecha, que tiene pendiente Daniel Sancho, ha explicado que se puso en contacto con la segunda chica que conocieron ambos en el restaurante. "Ella me dijo que no llegaron a ir a la fiesta. Ella me escribió que estaba preocupada por Daniel y que él estaba en comisaría y no le contestaba. Pararon en la comisaria, le retuvieron y la policía llevó a la chica de vuelta a su casa. Luego, ella me mandó noticias en español en las que decía que le habían arrestado por matar a un hombre", ha confesado sin poder evitar emocionarse.

La razón de peso que lleva a Rodolfo Sancho a abandonar Tailandia

Rodolfo Sancho llegaba el sábado 2 de septiembre a Tailandia para rencontrarse con su hijo en la cárcel de Koh Samui. Tras visitar en tres ocasiones a Daniel, el reconocido actor ponía rumbo a España una semana después. Su decisión de abandonar el país donde esta preso su hijo tomó a todos por sorpresa. Sin embargo, hay una razón de peso detrás de esta drástica postura.

“Él sabe que su presencia en el país perjudica a su hijo. Principalmente, por la presión mediática. Hay una gran molestia con los periodistas que se congregan en Koh Samui, y no solo por parte de quien dirige el centro, también de instancias superiores”, revelaba el portavoz de la familia Sancho, Ramón Chippirrás. Se desconoce cuando volverá el padre de Daniel a pisar Tailandia (si es que lo hará). Ni él ni su abogado, Marcos García Montes, han dado ninguna información al respecto. Se espera que Silvia Bronchalo retome las visitas a su hijo en prisión, quien todavía se mantiene en la isla, según los medios desplazados al lugar.

1 de 5 Rodolfo Sancho aterriza en Madrid después de una semana en Tailandia 2 de 5 Rodolfo Sancho en compañía de Marcos García Montes en Barajas a su llegad a Madrid 3 de 5 Rodolfo Sancho durante una de sus visitas a su hijo en la cárcel de Koh Samui 4 de 5 Rodolfo Sancho durante su primera comparecencia ante los medios desplazados a Tailandia 5 de 5 Se espera, ahora, que Silvia Bronchalo, retome las visitas a su hijo