«Después de la carta ha querido frenar en seco y así lo ha hecho», ha explicado Eduardo Bandera, íntimo de la mujer de Jesulín.

Eduardo Bandera, el mejor amigo de María José Campanario ha intervenido por primera vez en un programa de televisión para hablar de ella. Tras la demoledora carta que escribió contra Belén Esteban en Facebook, la odontóloga ha desatado una lucha titánica con la ‘princesa del pueblo’, dispuesta a librar la «tercera guerra mundial» con la mujer de Jesulín de Ubrique.

El amigo de María José Campanario: «Está ajena a lo que está pasando»

«María José está bien. Está bastante ajena a lo que le está pasando porque es cierto no ve televisión. Las cosas que le va contando la gente, pero después de la carta ha querido frenar en seco y así lo ha hecho”, ha contado Eduardo. «Yo no me voy a posicionar porque esta es una guerra o una trifulca que a mí no me concierne, pero se ha puesto en juicio si la carta o los vídeos estaban en un grupo privado o no”, ha explicado el creador del grupo de Facebook.

Eduardo ha contado el motivo por el que se creó, el 15 de marzo -“el primer día de confinamiento»- el grupo de Facebook del que María José Campanario es miembro y en el que ha subido numerosos vídeos cantando sus canciones favoritas. El grupo, que lleva por título “Estamos de cuarentena, yo me quedo en casa”, «no tiene nada que ver con la carta» y tiene como finalidad «que la gente se lo pase bien», ha detallado Eduardo. «A los 3 o cuatro días somos 5.000 y nombro administradora a María José y a otro amigo… Se ponen unas normas”.

«Yo me siento bastante responsable porque era una de las personas que la animaba… Ella a sabiendas de que le podía caer una buena, dijo: ‘Nadie va a coartar mi libertad porque esto es una cosa bonita’. Y ella tiene un sentido del humor aplastante. La conozco así y yo le animé a cantar», ha destacado. Los vídeos que Campanario ha compartido en ese grupo muestran una faceta suya desconocida hasta ahora: la de cantante. En ellos se atreve a entonar temas como ‘A quién le importa’ de Alaska o ‘Devórame otra vez’ de Azúcar Moreno. «Están grabados para divertir exclusivamente a la gente. Igual que cualquier programa de televisión, esto se ha hecho para divertir. Ahora mismo somos más de 14.000 personas y la adoran. Incluso se ha ofrecido para atender a gente de urgencias».

«Hay ciertas cosas que la humillan»

Eduardo ha explicado que la catalana no está enfadada por la emisión de sus vídeos cantando en las redes sociales. Pero «ella es una persona humana. Tiene piel, tiene pellejo y tiene sangre. Y hay ciertas cosas que la humillan». Y ha querido dejar claro que la única intención de la mujer del diestro al subir sus vídeos ha sido pasarlo bien. Según su opinión, decir que «están hechos para conseguir cantar en programas de canciones» o «a altas horas de la madrugada» es tergiversar las cosas. Asimismo, ha contado que María José y Jesús Janeiro «están muy bien. Ella cuenta con el apoyo absoluto de su marido».

Las recientes apariciones de María José Campanario, tanto su explosiva carta en la que la llama «lerda» o «princesita barata», como sus vídeos como cantante aficionada, han provocado una respuesta contundente por parte de Belén Esteban. Tras la misiva, cargada de insultos y descalificativos, la colaboradora ha anunciado que tomará acciones legales contra su rival. «Me lo llevo todo por delante. Mis abogados ya me han llamado. ¡Y tiro! ¡Vamos que si tiro! Si ella tiene armas yo tengo un arsenal… Yo quiero tranquilidad, pero no voy a consentir que se falte a mi dignidad», ha sentenciado.

También ha amenazado con revelar el contenido de los mensajes de WhatsApp que tiene en su teléfono móvil de Campanario: «Si mueve ficha, saco lo de mi teléfono». Sin desvelar su contenido, ha avanzado que «es más que artillería, es contenido inmoral».

Respecto a sus vídeos cantando a pleno pulmón, la de Paracuellos del Jarama no ha querido valorar si tiene o no talento como cantante. En su lugar, ha preferido dedicar un consejo a la de Barcelona: «Esto que hace tan bien… Cuando le dé ansiedad esto es lo que tiene que hacer«.