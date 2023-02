Habla Mari Ángeles Raigón, la otra hija de Manuel Benítez 'El Cordobés': “Me gustaría conocer a mi hermano”

Esta semana no se habla de otra cosa. El reencuentro ha copado numerosos titulares y es, de hecho, la portada del nuevo número de SEMANA. La reconciliación entre Manuel Díaz (54) y su padre, Manuel Benítez ‘El Cordobés’ (86), ha marcado un antes y un después en la prensa del corazón. El diestro ha cumplido el sueño que más anhelaba: darle un abrazo a a su padre biológico y decirle lo mucho que lo ha echado en falta todo este tiempo. La reconciliación ha llegado después de que la justicia dictase sentencia. Pero su caso no ha sido el único al que ha tenido que hacer frente Benítez en su vida. Manuel Díaz tiene una hermana que tuvo que transitar, a comienzos de los 2000, por el mismo camino que él ha recorrido ahora. Se trata de María Ángeles Raigón Carreras (53).

El 14 de febrero se obró un milagro para Manuel Díaz que su hermana vivió con mucha emoción desde la distancia: “Vi mucha verdad en sus palabras”, comienza diciendo a esta revista cuando le preguntamos por su historia, idéntica a la de su hermano. SEMANA ha conseguido que revele aspectos hasta ahora inéditos de la relación con su padre: “Mi padre me invita al evento del vigésimo aniversario de su proclamación como Califa del Toreo. Él quería que yo estuviese ahí, pero yo no sabía que Manuel también iba a ir. Nos iba a unir”.

"Oyendo a Manuel me sentí muy identificada con todo lo que dijo"

Esta semana ha hablado tu hermano. Por fin se ha producido el reencuentro que tanto esperaba. ¿Cómo lo has vivido tú, que has tenido que pasar por una situación parecida a la de Manuel?

Pues desde la distancia. Estoy en Barcelona. Ayer, oyendo a Manuel, me sentí muy identificada con todo lo que dijo. A mí me ha pasado y me gustó mucho cómo habló. Vi mucha verdad en sus palabras y me sentía todo el rato muy identificada con todas las cosas que contaba. Su historia es muy parecida a la mía.

¿Contenta?

Muy contenta. Y sobre todo, mi padre está muy bien y la verdad es que las cosas cuando son, tienen que ser. A mí todo esto me ha pillado con la cabeza en otra cosa, pero sí que lo he vivido con muchísima felicidad.

Supongo que te removió toda tu historia el testimonio de Manuel.

Muchísimo, muchísimo. Son vivencias muy iguales. Cuando lo escuchaba decía: “¡Joder!, es que está contando lo mismo que me pasó a mí, ¿no?”. Pero me encantó, ¡claro que sí!

Imagino que la que estaba todo el rato en tu cabeza también sería tu madre, ¿no?

Claro. Y además, ella ahora es mi prioridad.

¿Cómo lo ha vivido ella?

Ella lo ha vivido también muy bien. ¿Que las cosas tardan más en llegar? Pues bueno… Lo importante es que lleguen. Yo ayer llamé a mi padre para decirle: “Papá, lo he visto. ¡Qué bonito!”. Hablé también con su pareja, con MariÁngeles. Y es que yo tengo una relación muy buena con ellos. Es buenísima.

"Mi padre y yo tenemos una relación excelente"

¿Así que sigues manteniendo la relación con tu padre?

Sí, sí, por supuesto. Tenemos una excelente relación.

¿Y él que ha sentido con todo esto?

¡Bueno! Él está muy contento, muy feliz y muy tranquilo. Ahora sí que está muy bien, ¡claro que sí!

¿Tú conoces a tu hermano?

No.

Supongo que ahora esto abre un nuevo camino. ¿Te gustaría conocerlo?

Sí, claro que sí. Yo no tengo problema. De hecho, a mi mi padre me invita al evento del vigésimo aniversario de su proclamación como Califa del Toreo. Él quería que yo estuviese ahí, pero yo no sabía que Manuel también iba a ir. Al final, con lo de mi madre, me tuve que venir a Barcelona y me llevé una sorpresa. ¡No tenía ni idea! Pero él quería que yo estuviese ahí, con él tengo una buenísima relación. Aunque no salgamos en prensa y aunque no la expongamos.

Tú empezaste a tener contacto continuo con él desde 2017, ¿no?

Sí, desde que nos vimos y salí con él. Tenemos una relación muy buena.

"Yo nunca llamé a la prensa, la prensa estaba en la puerta de casa de mi madre"

Hay veces que parece que si no sale en la prensa no existe.

¡Eso es! Claro… Y además, yo salí en su momento porque tenía esas circunstancias. Yo nunca llamé a la prensa, la prensa me esperaba en la puerta de casa de mi madre. Jamás he hablado mal de mi padre, nunca. Siempre dije la verdad. Las circunstancias me llevaron a demandarlo, como hizo Manuel, pero ahí acabó todo. Yo con él tengo una relación… y es lo que a mí me importa.

Pues nada, ahora ya toca que os conozcáis todos.

Ahora mi madre, lo primero es que ella se ponga bien. Luego ya veremos. Poquito a poco.