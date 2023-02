Habla la exmujer de Dani Alves: "No es un violador"

Dani Alves encuentra en Dinorah Santana, su exmujer y madre de sus dos hijos, un aliado público. El futbolista está en la prisión de Brians desde el 20 de enero de 2023 cuando fue detenido por una presunta agresión sexual. Cree ciegamente en su inocencia y no comprende por qué, mientras se desarrollan las diligencias judiciales, no está fuera. Está muy convencida, y así lo afirma en varias ocasiones, de que “Dani no es violador”. No puede parar de preguntarse qué es lo que realmente está sucediendo para que no pueda estar liberado ya: “Hombre, hay violadores condenados que están en la calle”.

El 21 de febrero se denegó la libertad al mismo tras el recurso presentado el 31 de enero por su abogado Cristóbal Martell. En este escrito se confirmó la prisión provisional en la que se encontraba, por diferentes pruebas y falta de arraigo. La que fuera también su representante afirma en exclusiva en 'El programa de Ana Rosa' que “no hay nada que lo incrimine” y que, por lo tanto, la medida sería algo arbitraria. “¿Qué justicia estamos teniendo?” lanza al aire mientras se lamenta ante lo que ella considera injustificado: “¿Cómo se destroza la vida de una persona de esta manera, de sus hijos, de su familia?”.

La relación de Dinorah Santana y Dani Alves daba comienzo cuando esté tenía tan solo 19 años y finalizó de mutuo acuerdo en 2011. Ella vivió muy de cerca toda la explosión de la carrera en el mundo del fútbol de él y, los más de 22 años en los que le conoció, le sirvieron para reafirmarse en su opinión. Está “muy convencida de la inocencia de Daniel” y da la razón por la que llevaría ya 4 versiones diferentes del suceso en la discoteca Sutton. Entiende que “es normal que hubiera mentido” porque “se estaba muriendo su suegra”. En la última versión, la cuarta, el futbolista reconoce que “mantuvieron relaciones sexuales consentidas” y que por ello mintió para protegerla. El próximo paso que quiere dar para ayudar al que fuera su ex pareja es visitarlo en Barcelona cuando esto sea posible.

Dinorah Santana: “Estuve con Joana Sanz en España cuando fui”

La familia de Dani Alves ha sido, desde el principio, uno de los pilares fundamentales para el futbolista en todo el proceso. Dinorah Santana, aunque ya no sea la pareja de este, se sigue sintiendo parte ella por sus hijos y la relación que tienen entre todos. Tras defender su inocencia, ha confesado haber tenido la oportunidad de hablar con Joana Sanz, la mujer del futbolista. Mucho se ha hablado sobre si cree la versión de su marido ya que en los primeros días defendió públicamente su inocencia y, pasado el tiempo, ha llegado a borrar fotografías de ambos en las redes sociales.

Son muchos los momentos en los que ha pedido comprensión por las difíciles circunstancias en las que estaba inmersa. Joana Sanz perdió a su madre unos días antes de que Dani Alves ingresara en prisión y tuvo que hacer frente a su detención cuando este puso rumbo a España. Fue en esos primeros días de este en la cárcel cuando estuvo junto a la modelo en Barcelona, ciudad donde residen. En su charla la encontró “muy mal, acababa de perder a la madre y pasó todo esto”. En su círculo más cercano, como ella transmite, creen en la inocencia que él mantiene sin parar: “Sé que Dani es inocente. No ha cometido ningún crimen”.