Con el paso de las semanas, no dejan de salir a la luz detalles que podrían dar un giro en la investigación del crimen de Edwin Arrieta. Aunque Daniel Sancho admitió haber acabado con la vida del cirujano, lo cierto es que también llegó a decir que había sido su “víctima” en multitud de ocasiones previas a su muerte. Algo que ahora ha corroborado un joven que asegura haber denunciado al colombiano por acoso y agresión física.

El testigo en cuestión ha hablado largo y tendido con ‘Y ahora Sonsoles’ sobre cuál era su relación con Edwin Arrieta y cómo era el médico en la intimidad. Él mismo ha comenzado revelando que “pudo ser Daniel Sancho”, ya que en ciertos momentos estuvo sometido a situaciones comprometidas que le llevaron a tomar una actitud extrema. Tanto es así, que incluso llegó a denunciar al cirujano por acoso y agresiones físicas hacia su persona: “Desde el primer día mostró interés sentimental en mí y ha hecho todo lo posible por estar conmigo”, ha asegurado ante las cámaras del programa de las tardes de Antena 3.

En primer lugar, este chico ha indicado que conoció al profesional médico en un bar, probablemente sin llegar a imaginar todo lo que sucedería después. Aunque ambos mantenían una relación cordial, el protagonista de la entrevista de ‘Y ahora Sonsoles’ comenzó a “asustarse” cuando recibió llamadas sin cesar por parte del colombiano: “Un día llegué a recibir 143 llamadas”, ha señalado.

Un testigo, "asustado" por la actitud de acoso de Edwin Arrieta

Al parecer, el colombiano “tenía una obsesión” por estar con él de manera sentimental. Algo que fue agravándose con el paso de los días, razón por la que este joven ha admitido haberse visto obligado a renunciar a su trabajo por sufrir amenazas por parte de Edwin, que estaba dispuesto a “formar un escándalo” en la oficina del chico. Además, también ha declarado que Edwin le chantajeó con hacer daño a él o a su familia, motivo por el que se siente identificado con el chef español, ya que también llegó a plantarse si acabar con la vida del colombiano.

Aunque a juzgar por algunas premisas como las imágenes de sus redes sociales y su actitud con Daniel Sancho, Arrieta no parecía ser agresivo, lo cierto es que este testigo ha aclarado que sí lo era. Según ha confesado el entrevistado, el cirujano le dio una paliza en la puerta de su casa: “Me ha tocado cambiar de número de teléfono y de casa”, ha contado, para después dejar entrever que su vida no ha vuelto a ser la misma y que, a consecuencia del acoso de Edwin, no pudo retomar su rutina habitual.

Dadas las agresiones que Edwin le habría propiciado, este testigo optó por poner su caso en manos de la Justicia y aportar, junto con la denuncia a Arrieta, un parte de lesiones, ya que incluso tiene una cicatriz de una mordedura del cirujano. El asunto fue a mayores hasta el punto de llegar a los tribunales, aunque no ha salido públicamente a la luz hasta ahora, cuando se ha dado a conocer que su verdugo ha muerto en Koh Phangan a manos, supuestamente, del hijo de Rodolfo Sancho.