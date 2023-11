Durante 30 años Gustavo tuvo la suerte de trabajar con María Teresa Campos. De acompañarla, de convertirse en sus manos y ser incluso su paño de lágrimas, infinidad de momentos que él jamás podrá olvidar. No ha tenido tiempo suficiente para llorarla, por lo que tras su salida de 'Gran Hermano VIP' ha querido rendirle su particular tributo. Una charla exclusiva con la revista SEMANA donde nos habla de la presentadora cuando se apagaban los focos, de ese plano íntimo que solo unos pocos pudieron compartir con ella. También de la última vez que se vieron, un instante en el que Gustavo rompe a llorar. Incapaz de articular palabra termina confesando a este medio cómo fue el último abrazo en el que se fundieron. "Pude despedirme de Teresa, pero ya no me reconoció", dice el que fuera su mano derecha con profundo dolor. Y es que para él María Teresa era una segunda madre, alguien fundamental en su vida y a quien siempre estará agradecido.

María Teresa Campos sufrió un deterioro cognitivo por el que su círculo trató de protegerla. Fue pocas semanas antes de su fallecimiento cuando Gustavo presentó su carta de renuncia, pero eso no impidió que le acompañara hasta el final de sus días. Pudo darle su último adiós y comenzar a concursar en el reality de Telecinco, de donde fue expulsado y de cuya salida se confiesa con esta publicación. Una explicación en la que, por fin, se conoce qué sucedió para que la organización decidiera que debía abandonar el concurso y que muchos espectadores han rogado en redes sociales. Ahora ve la luz su versión, unas palabras que podrás descubrir si corres a tu kiosco y adquieres el último número de la revista SEMANA, el cual está disponible desde este miércoles.

¿Qué ha heredado Gustavo de la herencia de su "segunda madre"?

Nueve páginas en las que Gustavo, la persona en la que tanto confió María Teresa Campos, responde a la pregunta que se ha planteado en diferentes medios de comunicación. Mucho se ha especulado acerca de qué le dejó en su testamento, al igual que cuáles son los regalos y recuerdos que guarda de ella. Presentes que para él son muy valiosos, pero no por cuestiones económicas sino por la carga sentimental que tienen para él. Ambos se adoraban e intentaban que no hubiera secretos, prueba de ello, que incluso Gustavo tenga en su poder el mensaje de WhatsApp con el que Bigote Arrocet rompió con María Teresa Campos. Un mensaje que, por cierto, el humorista negó haber enviado y al que esta revista ha tenido acceso. Eso sí, no es el único que hemos podido analizar, pues también hemos visto la conversación que él y Edmundo mantuvieron tras la muerte de María Teresa Campos. Un intercambio de mensajes que nada tiene que ver a lo que ha contado Bigote y que al recordarlos provocan una gran indignación en Gustavo.

Gustavo, sobre Bigote: "Nunca me fie de él y se lo dije a Teresa, pero salí escaldado"

Sucede de igual manera cuando explica las veces en las que advirtió a María Teresa sobre Edmundo, de quien Gustavo jamás se fio. Pero, ¿ella le recordaba en su última etapa?, ¿hablaba sobre él? El hombre que fue durante 30 años los ojos y los pies de la periodista responde a esta pregunta, de hecho, va más allá. "Edmundo es un interesado. Si Teresa hubiera seguido en televisión, seguro que él no la habría abandonado", dice rotundo. Dos meses después de su partida Gustavo pretende dar un giro de 180 grados a su vida y probar suerte en una profesión que nada tiene que ver a la que ha desempeñado junto a la Campos. Un plano laboral que le ilusiona y que detalla en su entrevista exclusiva a SEMANA.

La mano derecha de María Teresa Campos sobre Carmen Borrego y Terelu

A quienes se mantiene unido es a Carmen Borrego y Terelu. Lejos de cortar lazos con ellas tras la muerte de María Teresa, Gustavo remarca que "se siente más unido a ellas que nunca" y cuenta con quién, en cambio, se siente decepcionado. Así las cosas, Gustavo también se detiene para hablar sobre 'GH VIP' y carga contra José Antonio Avilés y Carmen Alcayde. A esta última la tilda de mala persona, no siendo ni mucho menos las únicas declaraciones que da sobre ella. No te pierdas todas sus declaraciones. ¡Darán muchísimo que hablar!