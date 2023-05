Gustavo Guillermo, mano derecha y amigo de María Teresa Campos, demanda a 'Sálvame'

Cuando tan solo queda un mes para que 'Sálvame' cierre sus puertas para siempre, se ha descubierto la nueva demanda que hay interpuesta por La Fábrica de la Tele. La productora del espacio vespertino ha sido demandada por Gustavo Guillermo y su pareja Ainhoa por "vulneración de la intimidad, honor y la propia imagen". Aunque la mano derecha de María Teresa Campos no solo ha tomado medidas legales contra el diario, también contra 'Sálvame Deluxe', donde también han hablado largo y tendido sobre él. No podía más y ha recurrido a sus abogados para que se condene todo lo dicho sobre su persona.

Gustavo Guillermo y su pareja no han querido hacer una demanda conjunta, sino que lo hacen por separado, tal y como han explicado en 'Es diario'. "No es una sola demanda. Demandan por separado al tratarse de personas con distinta calificación en el derecho civil", explican. La razón que le ha llevado a llevarles a los juzgados es que en el mes de diciembre se mostró "una imagen de Gustavo" que poco tiene que ver con la realidad y a sembrar la desconfianza sobre él, a pesar de la relación que existía y existe con María Teresa Campos. Fue tachado de "topo" y se llegó a decir incluso que había traicionado al clan Campos, acusaciones que han dolido tremendamente al hombre de confianza de la presentadora.

Tal ha sido la decepción al ver como se transformaba su imagen mediática que ha demandado al programa en el que trabajan las que son como sus hermanas, Terelu Campos y Carmen Borrego. A pesar de que le ha dado muchas vueltas y ha valorado diferentes situaciones, llegó a la conclusión de que tenía que demandar, dando igual quien trabajara allí. Gustavo Guillermo ha estado al lado de María Teresa durante más de 30 años, tres décadas que comenzaron cuando él tenía 18 años y que han llevado a la malagueña a hablar de él como "un tercer hijo". Tal y como nos desveló ella misma a SEMANA en exclusiva para ella "era el hijo que nunca tuvo", una sincera entrevista donde contó que él "era quien le cuidaba y le protegía. Al final, sus manos y sus pies".

Ahora se espera que sean los Juzgados de Torrejón de Ardoz (Madrid) los encargados de dirimir si sus demandas tienen o no fundamento. Cabe recordar que esta tan solo es una de las varias demandas que suma la conocida productora a su espalda, ejemplo de ello, la que interpuso el reportero Sergi Ferré tras ser despedido del programa. El periodista ha revelado que se negó a hacer 18 horas de trabajo, razón por la que mantiene que se le relegó de su puesto. "Pido un despido improcedente y el abogado ha fijado esa cantidad de 50.000 euros por daños morales, porque hay un baremo que va desde los 16.000 euros hasta los 160.000, más o menos, por este tipo de peticiones (...) Es que pasé a hacer labores de becario. Me ignoraban en la redacción. Mis jefes pasaron a no dirigirme la palabra".