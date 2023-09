Gustavo cuenta cuál cree que fue el motivo de la muerte de María Teresa

Gustavo Guillermo, el chófer de la recientemente fallecida María Teresa Campos y persona de su máxima confianza, ha sido la gran sorpresa de 'GH VIP'. Un desconocido para el público en general que, poco a poco, está abriéndose a sus compañeros en la casa de Guadalix. Está teniendo muy presente a la comunicadora, fallecida el pasado 5 de septiembre a los 82 años, quien era una segunda madre para él. En una de sus últimas conversaciones explicaba cuál creía que había sido el principal motivo de la muerte de la veterana presentadora.

El chófer ha congeniado con dos compañeras, Laura Bozzo y Karina, con quienes charlaba sobre grandes estrellas que marcaron una época tanto en el mundo de la música como en el cine, entre ellos, Frank Sinatra y Ava Gardner. En la conversación se colaba enseguida el nombre de María Teresa Campos, una mujer pionera en la televisión que forma parte de la historia de nuestro país. No eludían que para ella el trabajo siempre fue una parte fundamental de su vida. "Hay gente que cuando deja de trabajar se hunde anímicamente", subrayaban. La presentadora y abogada Laura Bozzo añadía que posiblemente esto le había pasado a María Teresa Campos y Gustavo sentenciaba: "Se murió por eso".

Gustavo y María Teresa: su estrecha unión

Esta primera gran aventura televisiva para el chófer ha sido una auténtica sorpresa para muchos, también para el entorno más próximo de María Teresa. Empezó a trabajar para ella con 19 años, actualmente tiene 46, más de tres décadas en las que se forjó una unión muy especial que traspasó ciertas fronteras. Con los años se convirtieron en amigos y confidentes; en el clan Campos le consideraban un miembro más de la familia.

Él ha confesado en distintas ocasiones que la presentadora había sido su "segunda madre", mientras que ella dijo en vida que Gustavo había sido el hijo que nunca tuvo. "Nos apoyábamos mutuamente. Ella me ha protegido siempre (…) Ella hubiera querido que yo estuviera aquí, estoy seguro. Siempre me decía: ‘Coge cualquier oportunidad’", ha afirmado él dentro del reality. Mientras que su novia Ainhoa, su defensora en los platós, ha explicado el motivo por el que presentó su dimisión. "Él presenta la baja porque las funciones que tenía como trabajador ya no las desempeñaba. Les dice en una carta que no quiere ser una carga económica".

1 de 5 La muerte de María Teresa Campos ha supuesto un vacío irremplazable en la familia 2 de 5 La veterana presentadora no dejó testamento 3 de 5 Su funeral en Madrid se celebrará este 25 de septiembre 4 de 5 Gustavo estaba muy unido a ella 5 de 5 El chófer presentó su dimisión antes de que la comunicadora falleciera