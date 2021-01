Aunque están pasando por una de las etapas más complicadas de sus vidas tras el anuncio de su separación tras 20 años de realción, todavía hay una guerra que mantiene unidos a Bertín Osborne y Fabiola Martínez.

Bertín Osborne y Fabiola Martínez se han convertido en los protagonistas de la actualidad después de que anunciaran a través de un comunicado que se separan tras 20 años de relación y dos hijos en común. El presentador de televisión publicaba un comunicado para aclarar todo lo ocurrido, pero solicitando que «respetéis mi decisión de no hablar de este tema».

Aunque están pasando uno de los peores momentos de su vida, hay una guerra que todavía los mantiene unidos. Y es que Bertín Osborne y Fabiola Martínez siguen muy concienciados con la lucha de la ley Celaá. Desde antes de que se aprobara en el Congreso de los Diputados, han sido muchos los que han criticado su puesta en marcha por lo que implica. Bertín y Fabiola han sido algunos de los rostros conocidos que desde el primer momento han hecho campaña a través de las redes sociales para que se tumbara su aprobación.

La ley Celaá es el motivo que todavía los mantiene en el mismo bando

Aunque han tomado la decisión de seguir caminos separados, lo cierto es que tal y como Bertín Osborne declaraba en el comunicado que esperaba que «aunque vivamos separados, sigamos unidos en la amistad de nuestras familias». Con esta frase queda claro que seguirán unidos por el bien de sus hijos, a los que ambos adoran. La lucha contra la ley Celaá es una de las guerras que los mantendrá unidos, como ya han demostrado durante las pasadas semanas.

A pesar de que el Gobierno explicaba que su intención con esta ley es la de potenciar la enseñanza pública, limitar las repeticiones, fusionar asignaturas y avanzar en la inclusión, no todos creen que sus ideas terminen por funcionar. Bertín Osborne ha sido rotundo y la ha criticado hasta la saciedad, ya que vivirá en su propia piel alguna de estas reformas. Bertín, Fabiola y su hijo Kike, quien sufre parálisis cerebral, se verán afectados con la misma y así lo denunciaba a través de un vídeo en sus redes sociales.

Así criticaba las reformas educativas

Vídeo: Instagram.

Si bien se ha dicho que el objetivo es que los «los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad” y que las administraciones «seguirán financiando centros especiales con el fin de apoyar a otros centros ordinarios», Bertín Osborne sigue ojiplático con las noticias que se han revelado hasta ahora.

«Los padres como yo estamos completamente asombrados de que vayan a sacar adelante una ley que lo que va a hacer es perjudicar a hijos como el mío. Como el mío hay docenas y docenas de miles en España que necesitan permanentemente atención a todas horas del día. No creo yo que en un colegio ordinario vaya a haber terapeutas sentados al lado de mi hijo o de muchos miles como él. Van a tener que cambiarle los pañales cada dos horas, darle las medicinas, intentar entender lo que les están diciendo», comentaba incrédulo.

Una separación que ha sorprendido a todos

El presentador de ‘Mi casa es la tuya’ dejaba claro a través de un comunicado que no hay un motivo concreto que haya provocado el fin de su matrimonio, pero sí señalaba la diferencia de personalidad en la convivencia como uno de los detonantes.

Queridos amigos, como supongo que ya sabéis, Fabiola y yo nos hemos separado hace poco tiempo. No hay un motivo concreto, sino problemas de convivencia. No hay, ni ha habido terceras personas que nos hayan motivado a tomar esta decisión y si la dificultad de convivir con nuestras distintas personalidad. No hay terceras personas. Yo confieso que soy complicado en el día a día y asumo toda la responsabilidad en los motivos que han dado lugar a esta decisión. De Fabiola solo puedo decir que es una persona maravillosa, gran compañera, estupenda mujer y como madre, es literalmente única Espero que, aunque vivamos separados, sigamos unidos en la amistad de nuestras familias.

Os ruego de corazon que no haya especulaciones, porque sencillamente no hay más motivos que los que os transmito. Os ruego también que al tener dos hijos menores, uno de ellos muy dependiente, respetéis mi decisión de no hablar de este tema. Para mí es muy doloroso por cuanto, como ya os he dicho, mi manera de ser y mi personalidad han sido determinantes en esta separación. Mis hijos tendrán el cariño de sus padres como siempre y entre nosotros siempre habrá cariño y respeto».

Bertín y Fabiola ponen fin a 20 años de matrimonio

Los últimos meses han sido difíciles para el matrimonio debido a la situación de emergencia sanitaria. En concreto, tal y como el propio cantante comentó durante la visita de Carmina Barrios a ‘Mi casa es la tuya’ hacía meses que no veía a su mujer y a sus hijos puesto que había tomado la decisión de que él seguiría en el campo.

La noticia de la separación ha pillado por sorpresa teniendo en cuenta que Bertín y Fabiola se consagraban como uno de los matrimonios más sólidos de España. La ya expareja se dio el «sí, quiero» el 10 de junio de 2006 en el marco de un sonado enlace que tuvo lugar en Sevilla y que acaparó la atención de prensa y público, así como de las portadas de las revistas de nuestro país.

La celebración tuvo como escenario la finca del presentador ‘Hacienda San José’, su refugio en el campo. El matrimonio estuvo arropado por sus seres queridos, no faltaron las tres hijas del artista, Alejandra, Claudia y Eugenia. Durante la boda, Bertín quiso deleitar a sus invitados lanzándose a cantar durante el fin de fiesta.