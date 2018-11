4 La indignación de David

David aseguraba entonces al ser preguntado en el aeropuerto: “Nunca voy a contestar a las declaraciones de la madre de mi hija, si tengo algo que decirle tengo su mail y su teléfono, nunca se me ocurriría hacer algo público sobre todo porque estoy en la situación más feliz de mi vida”, a lo que añadía: “Nunca me he manifestado porque mi trabajo es la música, no tengo que decir nada más, no es mi estilo ni voy a cobrar dinero de esto porque nunca lo he hecho, eso son otras personas”.