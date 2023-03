Guaynaa se sincera sobre su adicción a las drogas: “Estuve en rehabilitación"

Guaynaa y Lele Pons acudían para presentar su nuevo disco 'Capitulaciones'. Este proyecto es el primero que realizan conjunto y han elegido el plató de 'El Hormiguero' en una de sus primeras visitas a España. Aquí se han sentido ambos arropados y muy cómodos para hablar sobre su relación y sus momentos más delicados. El cantante puertoriqueño ha sorprendido a todos desvelando por primera vez cómo ha afrontado y reconocido su adicción a las drogas y el alcohol. "Estuve internado y me rehabilité", confesaba. Fue no hace muchos años, cuando anda conociendo a su ahora mujer, y al ver todo lo que podía perder, pudo reaccionar.

"Me di cuenta de que la iba a perder si seguía en ese mundo...". Ahora esa preocupación ya queda atrás pero el proceso no ha sido nada sencillo. "La rehabilitación del alcohol es mucho más difícil por tu cuerpo. Necesitas un cerebro alerta por no volver a recaer", reflexionaba sobre todo lo que le queda por hacer. Su familia, amigos y pareja han sido esenciales para todo esto. Se ha mostrado triste y arrepentido y, por eso, siente que esta es la primera y la última vez que podrá exponerse así de una forma tan directa y pública. Es un tema algo tabú pero ha sentido la necesidad de hacerlo para ayudar al que pase por la misma situación. "Quiero enviarle un mensaje a los padres para que no dejen de luchar, que sigan luchando, que vale la pena", rogaba a cámara.

A principios de marzo Lele Pons y Guaynaa formalizaron todo este amor que se profesan en una boda que reunió a muchísimos artistas, entre los cuales se encontraba Paris Hilton, Chayanne, tio de la novia, Sebastián Yatra o Aitana. Juntos han recordado cómo vieron que se colaron gente que no tenía invitación y cómo era el turno de sus invitados de cantar. "He ido a las bodas de todos y cantado y ahora me lo iba a cobrar y me iban a cantar gratis", bromeaba. La lista de bodas fue donde más problemas encontraron, una gran celebración exigía el mismo número de invitados: "Tenemos familia muy grande, era complicado. Discutíamos más por la lista que por las canciones del disco".

Lele Pons revela cómo es su día a día con su trastorno obsesivo

Tanto Lele Pons como Guaynaa se han agradecido el apoyo que significan cada uno para el otro. El cantante ha encontrado en ella uno de sus alicientes para dejar atrás las adicciones y ella siente mucha tranquilidad junto a él. Aunque en alguna ocasión ya había explicado que sufría un trastorno obsesivo compulsivo, ahora ha profundizado más cómo ha sido la terapia y en qué afecta en su día a día. Esta afección se le suma al también diagnosticado síndrome de Tourette, lo que le dificulta aún más todo. Esto le provoca sufrir de manera inesperada e incontrolada obsesiones o impulsos: "Todo el mundo tiene algo y es muy importante que hablen públicamente de ello".

No puede controlar ni evitar, por ejemplo, hacer "cosas de tres en tres, es como mi número porque pensamos que van a pasar malas cosas". Le ha impedido hacer algo tan esencial para su carrera como conciertos, "no los hago porque me pongo muy nerviosa". Explicaba que cuando era más pequeña se reflejaba de una forma más física y que ahora es más mental. El punto en el que se encuentra no ha sido fácil de lograr, ha sido gracias, en gran parte a la terapia. "El TOC es algo que puedes manejar, aunque no se vaya a ir. Si vas a terapia lo puedes hacer. A mi me ayudó la medicación", exponía.