Cada vez son más los rostros conocidos los que se someten a retoques estéticos u operaciones con el fin de mejorar o cambiar ciertos aspectos de su cuerpo. Sin embargo, no todos quedan satisfechos con los resultados que obtienen. Una de ellas es Nagore Robles, quien desde que se sometió a una rinoplastia para cambiar su nariz ha dejado más claro que no estaba contenta con la intervención. Aunque esta tuvo lugar en el año 2014, lejos de mejorar ha empeorado. No a nivel estético sino de secuelas, pues según la colaboradora de televisión ha revelado en sus redes sociales, ha sufrido muchas consecuencias que ni siquiera ella misma esperaba. «Me cuesta mucho hablar de esto, pero quiero mostraros la parte no tan bonita de un caso», comienza diciendo la ex gran hermana. A pesar de que aparentemente su operación no revestía gravedad, todo se complicó sobre la mesa del quirófano.

«Cuando yo decidí operarme la nariz la intervención iba a ser muy sencilla porque solo me tenían que tocar el cartílago pero me desperté con la cara negra, la nariz rota, llena de moratones… el cirujano decidió limarme la nariz, romperme el tabique«, ha explicado. Entonces, empezó su verdadero trauma. No se reconocía hasta tal punto que echaba de menos su anterior nariz. «Echo de menos mi nariz de antes, con esta he perdido fuerza y personalidad (…) He llorado muchísimo con mi nueva imagen. Pensé dejar la televisión, ha sido horrible», dijo Nagore Robles hace algunos años, la misma versión que ahora mantiene. Lo más difícil para ella son los problemas médicos que le ha provocado: «Lo hizo tan mal que me desvió el tabique. Hay una zona por la que apenas puedo respirar y eso me supone dolor de cabeza, dolor de garganta… además del fallo estético». Palabras con las que anima a todos sus seguidores de que se informen lo suficiente para no cometer el mismo error que ella. Hay que confiar plenamente en las manos del cirujano y saber perfectamente a qué clínica acudimos y es que a ella todo lo sucedido «le traumatizó muchísimo.

«Con esto quiero aconsejaros de que os informéis bien de todo lo que puede pasa porque una vez que entras en un quirófano no sabes cómo vas a salir», ha comentado Nagore Robles en su perfil de Instagram. Ahora ella se lamenta y, aunque es consciente de que no puede echar la vista atrás, lo cierto es que Nagore hubiera deseado tener la autoestima más alta para ni siquiera haberse planteado la operación. «Ojalá hubiera tenido más seguridad en mí y no hubiera tomado esa decisión», ha añadido. Tras su operación todas sus ilusiones se vinieron abajo y sin querer ese paso se convirtió en una pesadilla de la que le ha costado recuperarse.

Ya han pasado seis años de aquel día, sin embargo, Nagore no ha podido olvidar lo que ella considera una mala decisión, dada su terrible experiencia. No obstante, la vasca trata de mirar hacia el futuro. Una actitud que su millón de seguidores de Instagram aplaude, pues conocen su fortaleza y la forma de mirar hacia la vida que tiene la presentadora.

Nagore Robles y Sandra Barneda

Su papel como influencer sirve a la que fuera sustituta de Toñi Moreno en ‘Mujeres y hombres y viceversa’ para concienciar sobre muchos asuntos a sus followers. Nagore no solo ha explicado lo importante que es valorar las posibles consecuencias que puede traer una operación estética, también ayuda a sus seguidores a través de positivas reflexiones a ser optimistas y a contagiar a todos de esa actitud ante la vida. Más aún durante el confinamiento, una etapa en la que a todos nos ha tocado estar encerrados como prevención y para evitar el contagio del COVID-19 y que muchos famosos han utilizado para animar a sus seguidores. Una de ellas ha sido la propia Nagore quien, por cierto, se encuentra muy feliz junto a Sandra Barneda.

A pesar de que hace algunos meses la pareja decidió romper su relación sentimental, tiempo más tarde optaron por dar una nueva oportunidad a su amor. Ambas están felices y ya no tienen reparo alguno en dedicarse comentarios o likes a través de las redes. Su historia de amor va viento en popa, aunque haya quien diga que segundas oportunidades nunca fueron buenas. Una premisa a la que ninguna de las dos ha hecho caso y así lo demuestra que, a día de hoy, todo marche a la perfección entre ellas.