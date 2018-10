Los grandes titulares de la última entrevista de Isa Pantoja

3 La relación con Dulce

Otro de los temas que se trataron durante la entrevista fue la relación de Chabelita y Dulce Delapiedra, especialmente después de las duras declaraciones de la ex niñera acerca de la cantante. “La he perdonado, pero la relación no es la misma. La última vez que acudió al plató pasó el límite, tengo que dar un toque de atención porque esto va a ir a más”. explicaba con lágrimas en los ojos.