La gran contradicción de los abogados de la familia de Edwin Arrieta

El cambio de versión de Daniel Sancho ha caído como un jarro de agua fría en la familia de Edwin Arrieta. El hijo de Rodolfo Sancho se ha declarado no culpable del asesinato con premeditación del cirujano colombiano, un giro con el que muchos contaban. Incluidos los abogados de la familia de la víctima. Tanto el letrado tailandés como el español no se han mostrado sorprendidos, lo que refleja su parecer compartido. En lo que no parecen estar de acuerdo es en su discurso y es que tras la vista de este 13 de noviembre han entrado en una gran contradicción. Mientras Juan Gonzalo Ospina decía ante los medios que "no buscaban venganza", el otro abogado en el sudeste asiático dice que luchará para pedir la pena de muerte para el chef de 29 años que confesó en un primer momento haber matado a Edwin.

La familia de Edwin Arrieta quiere la pena de muerte para Daniel Sancho

Metapon Suwancharern, quien trabaja en colaboración con el despacho de Ospina, dice que puede probar la premeditación "por los métodos del asesinato" y la violencia empleada. "Si las marcas de las heridas no coinciden, con la evidencia y su testimonio podemos sacar a relucir esto para acusarlo", dice con rotundidad. No les temblará el pulso y harán lo posible por recabar todas las pruebas necesarias para que Daniel Sancho esté entre rejas mucho tiempo. De hecho, pedirán la máxima pena para él, ya que nadie "les devolverá a Edwin Arrieta". "Haremos lo posible para que el acusado cumpla la pena máxima de acuerdo con las leyes para que haya justicia con la víctima", explican.

Fue en la última vista cuando el Fiscal leyó a Daniel Sancho los tres delitos de los que estaba siendo acusado: asesinato premeditado, descuartizamiento y ocultación de cadáver y llevarse la documentación de la víctima. Solo reconoció uno de ellos, pero el equipo legal de la familia de Edwin no se quedará de brazos cruzados para llegar hasta el fondo de este asunto que tantos titulares ha copado en los últimos tres meses. "Mi deber es asegurarme de que se haga justicia al máximo en este caso", dice mientras confirma que buscará más pruebas complementarias a las de la Fiscalía y la Policía.

Los detalles del abogado tailandés del entorno de Edwin Arrieta que se niega a compartir

Comedido y sin querer pasarse de frenada, el abogado tailandés no entra en detalles de la autopsia de Edwin. Ni sobre los golpes de su cráneo ni sobre el escenario del crimen. "Esos detalles del crimen son confidenciales, no puedo compartirlos con usted", responde al reportero de 'TardeAR'.

Eso sí, no es lo único que se ha descubierto. En las últimas horas se destapaba también la estrategia de defensa de los abogados de Daniel Sancho, la cual está basada en decir que no hubo premeditación por su parte. "Fue un accidente", repitió en el tribunal tailandés ante el juez el pasado lunes. Ahora Manuel Marlasca ha explicado que en el futuro se centrarán en el estado de Daniel antes de que tuviera lugar la muerte de Edwin Arrieta. "Era de un miedo casi insuperable. Estaba amenazado, Edwin trató de agredirle sexualmente y para ello van a presentar ante la corte de Koh Samui varias cosas: testigos que revelarían ese estado de ansiedad y de miedo, peritos que avalarían el estado mental y que avalarían esa pelea, recordemos que Daniel presentaba una serie de mordiscos y que los peritos van a decir que son compatibles con la dentadura de Edwin Arrieta", apuntan.

Pero, ¿cómo está Daniel Sancho ante el que es el peor momento de su vida? Fuentes cercanas al nieto de Sancho Gracia aseguran que está "más tenso y preocupado de lo habitual". Es consciente de la gravedad de los hechos, teme por su futuro y está triste. No solo por lo que le puede esperar, sino también por la relación que ahora tiene con su familia. Especialmente con su madre, Silvia Bronchalo, de quien se ha descubierto su nuevo paradero. Así lo asegura '20 minutos' quien desliza que está enfadada porque no se le han consultado algunas de las decisiones más trascendentales sobre su hijo Daniel.