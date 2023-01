Este nuevo número de SEMANA vino cargado de reportajes y entrevistas. Sin embargo, destacó la portada con una exclusiva mundial: las imágenes de Luis Miguel y Paloma Cuevas en una escapada a Bilbao. La pareja se desplazó desde Madrid hasta la capital vasca en un jet privado y lo hicieron para disfrutar de uno de los restaurantes más afamados de la zona con una estrella michelín. Su relación va viento en popa y, aunque todavía no han oficializado su relación, ya no se esconden. Primero los «cazamos» comprando en un conocido centro comercial de la capital y después disfrutar de una escapada romántica. A pesar de que las cosas entre ellos van muy bien, no es igual entre los que fueron íntimo amigos. La prensa mexicana se ha hecho eco de la pelea entre el astro mexicano y Enrique Ponce, el ex de Paloma.

Mucho se ha esperado la reacción de Enrique Ponce al noviazgo de su ex con el que era uno de sus mejores amigos. Era tal la relación de la pareja, que incluso Luis Miguel es el padrino de una de las hijas del exmatrimonio. A pesar de que el diestro se ha mantenido en silencio durante todo este tiempo, el primer reencuentro entre ellos fue de lo más tenso. Según un reportero mexicano, Luis Miguel y Enrique Ponce protagonizaron un desencuentro en uno de los restaurantes más de moda de la capital española. Los dos íntimos amigos coincidieron en este local y el mexicano se acercó a saludar al diestro sin imaginarse el monumental enfado de Ponce.

Enrique Ponce no quiso saludar a Luis Miguel: «No eres mi compadre», le dijo

Al parecer, Enrique Ponce le negó el saludo: «No me dirijas la palabra porque no eres mi compadre». Incluso dio un golpe en la mesa por lo que una copa de vino se volcó e inmediatamente los miembros de seguridad del sol mexicano no dudaron en ir a ver qué estaba ocurriendo. Según la información, algunas de las personas que estaban presentes en el desencuentro grabaron los hechos con sus teléfonos móviles pero se abstuvieron de difundirlas por no verse envueltos en conflictos legales. Además, hay un periodista que asegura tener la secuencia en el que se ve cómo el diestro alza la copa y llega manchar al cantante: «Eres una porquería compadre», gritó Ponce.