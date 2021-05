Goya Toledo (51) no para de cosechar éxitos, tras la gran acogida de la serie Veneno, la canaria ha vuelto a sus raíces y a lo que más le hace feliz: el cine. La artista ha acudido a la presentación de la inauguración de Festival de Málaga 2021 y allí, en conversaciones con SEMANA, nos ha hablado de sus nuevos proyectos y de su estrecha relación con Penélope Cruz, a quién les une una gran amistad desde que ambas se iniciaron en este mundo.





¡No paras de encajar un proyecto con otro!

¡Sí! Yo no he parado. Rodé una serie el año pasado, paramos, pero luego volví a terminarla y ahora estoy con La fortaleza, que vamos a presentar en el Festival de Málaga. Aun así, puedo decir que he aprovechado mucho este tiempo para hacer cosas que en la vida normal no podía hacer, porque no me daba el tiempo.

¿Cómo has vivido estos meses tan complicados?

Aunque ha sido una experiencia dura, yo he sido afortunada, porque he estado con mi familia. He estado con mi familia y no lo he pasado sola. Creo que hemos vivido un momento de historia, que no vamos a olvidar nunca. Ojalá este sea el comienzo del final. Pero tenemos que seguir cuidándonos y teniendo todas las precauciones, porque esto no se ha ido.

¿Dónde pasó el confinamiento?

He estado en Bahamas y luego en Canarias, con la familia. Tengo a mucha familia que todavía no he visto pero, desde que pueda, volveré a Canarias.

¿Que has aprendido durante todo este tiempo?

Creo que aprendimos a apreciar todo. Al menos, yo aprendí a apreciar tanto todo, porque ha sido duro, ha sido una especie de guerra… Lo que no sé es cuanto nos va a durar.

¿Ya te has vacunado?

Sí. Me vacuné en Estados Unidos, con Johnson&Johnson. Y no tuve efectos secundarios. Pero sí tuve mucho cansancio por la noche… Aunque creo que ya estaba cansada, desde antes. O sea, nada fuera de lo normal.

¿Qué tal es trabajar con Los Javis?

Fue una experiencia maravillosa. Les amo, les adoro. ¡Son unos de los mejores directores del mundo! Y no digo “los mejores”, porque he trabajado con muchos directores buenos. Yo me sorprendí mucho con ellos, porque no me lo esperaba, son muy jóvenes. Pero ahora estoy enamorada hasta las trancas de Los Javis.

Y tras ese exitazo, ¿en qué momento de su carrera considera que se encuentra? ¿Quiere seguir a tope o necesita descansar un poco?

Yo lo que tengo es ganas de seguir entrenando. Y no digo “entrenar” solo de gimnasio, sino de entrenarme en mi trabajo. ¡Estoy con muchísimas ganas de hacer muchas cosas y no parar!

Siente la misma pasión por su oficio que tu amiga Penélope Cruz, a quien dedicaste un emotivo post en Instagram ¿Cómo definiría su amistad?

Una amistad de mucho respeto y mucha lealtad. Somos amigas desde que éramos pequeñas casi y somos hermanas del alma.

¿Y, durante este período tan complejo, han estado ahí la una para la otra?

Sí, porque si no tienes a tu mejor amiga ahí es más difícil todavía. Es que, al final, la amistad es eso. Y nosotras somos amigas desde hace años, de antes de ser actrices, y lo hemos mantenido.

Para terminar ¿cómo te encuentra a nivel personal?

¡Muy bien! No me puedo quejar.