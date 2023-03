Gonzalo Montoya participó en 2020 en la primera edición de 'La isla de las tentaciones' junto a su pareja en ese momento, Susana Molina. Su ruptura causó un revuelo mediático, pero después de eso, el sevillano desapareció de los medios de comunicación, pero siguió muy activo en las redes sociales. A día de hoy cuenta con más de 472.000 seguidores en Instagram. Esto le ha servido para acudir este pasado martes a la gala de los Premios Ídolo, organizada por Dulceida.

Allí ha hablado con la prensa, que ha querido saber su opinión sobre la presencia de Katerina en la actual edición de 'Supervivientes', que fue una de las tentadoras en su edición. Se rumoreó que estuvieron juntos un tiempo, aunque ahora Gonzalo Montoya lo ha desmentido: "No, no hubo nada entre nosotros, no la llegué a conocer. No sé nada de ella ni consumo el formato ni nada. Estoy totalmente alejado del mundo de Telecinco, Mediaset y tal", empieza diciendo.

Es en este momento cuando muestra su disgusto sobre cómo acabaron las cosas después de la grabación de 'La isla de las tentaciones', programa al que lanza un zasca: "No, yo solo me fijaba en mi pareja, en lo que hacía mi pareja, en lo que hacía yo e intentar comportarme lo mejor posible, pero ya después el corta y pega de las imágenes, ya sabemos que los carga el diablo", dice en contra de cómo se editaron las imágenes.

La primera edición de 'La isla de las tentaciones' se estrenó el 8 de enero de 2020, con unos datazos de audiencia. A este reality acudió junto a la que fue su pareja durante años, Susana Molina. Después de muchos años de relación, su aventura en el paraíso terminó con la ruptura de la pareja. No porque ninguno hubiese caído en la tentación, sino porque Susana se dio cuenta de que ya no quería seguir más con Gonzalo. A pesar de que fue duro, el sevillano llegó a reconocer que lo mejor que había pasado es que ella no quisiera retomar la relación.

"Cuando la persona que más amas del mundo te da la noticia de que no está enamorada de ti, te crees que el mundo se va al pozo. Me he dado cuenta de que Susana me quería de verdad porque me hizo el favor de su vida: buscar su felicidad para yo encontrar la mía", explicó en su momento.

Susana Molina también estaba en los premios

Susana Molina estaba en los premios, pero prefirió no hablar de la presencia de su ex en los premios. Lo que sí hizo fue hablar de su amiga Anabel Pantoja, que acaba de romper con Yulen Pereira. Susana Molina desmiente que su amiga Anabel Pantoja siga enamorada de Omar Sánchez: "Yo no creo para nada que Anabel siga enamorada de Omar, al final se está juzgando si estaba tan enamorada o no porque no ha sido tan dramática como están acostumbrados a verla. No se puede comparar una relación como la de Omar, un matrimonio que una relación de tres meses. Yo lo veo más una madurez emocional que un no enamoramiento".