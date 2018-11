9 Autodefinición

Así misma se define la propia Noelia en su blog personal: “Soy una apasionada de la lectura, los deportes y de un día de cañas, aunque si tengo que elegir, me quedo con una buena carrera de karts con los amigos. Como veis, son aficiones que a simple vista, no suelen caracterizar a una chica que se dedica a la imagen. Mi gran pasión, viajar. No me veo fija en un mismo lugar, aunque siempre seré fiel a mi tierra querida. Adoro una tarde en sus parques jugando con niños, que tanto me enseñan”.