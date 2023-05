Gonzalo Miró es uno de los rostros conocidos que más pendiente está de Amaia Montero. Son grandes amigos y eso les lleva a estar pendiente el uno del otro. El periodista ha querido ahora dar la última hora sobre su estado de salud. Lo ha hecho durante un acto público, en el que en un principio ha dejado claro, entre risas, que no es portavoz de la cantante. Aún así, ha querido contar cómo ve a su amiga.

"A mí me encanta hablar de Amaia, pero es que yo no soy su portavoz oficial", ha dicho en tono de broma. Luego ha querido ofrecer un mensaje de lo más esperanzador sobre el estado de salud de la cantante: "Sí, claro que hablo con ella y cada vez que está más cerca de darnos una buena noticia", ha comentado. No hay dudad de que este mensaje llena de esperanza a todos los fans de Amaia Montero, que están muy pendientes de su ídolo, a la que desean ver de nuevo sobre un escenario.

Su recuperación total está cada vez más cerca y así lo dice Gonzalo Miró: "Sí, sí, sí, yo creo que está animada ella, sus fans, los que la queremos, sus amigos, o sea que cada vez va quedando menos". Y hace hincapié en las consecuencias que tiene un trabajo como el de ella: "Son trabajos que la gente solo ve la parte del éxito, la parte positiva, pero bueno, no siempre se está de la misma manera anímicamente, entonces yo creo que eso afecta, pero yo no le daría más importancia, a todos nos pasa. Es imposible estae en la cresta de la ola".

¡Dale al play y mira el mensaje que da Gonzalo sobre Amaia!

Vídeo: Europa Press.

Fue hace unos meses cuando Amaia Montero tomó la decisión de desaparecer de las redes sociales. Una imagen publicada por ella misma en la que aparecía desmejorada y un preocupante texto hicieron saltar las alarmas. Por esta razón, sus seres queridos le pidieron que se centrara en ella y en su recuperación. Sin embargo, hace unos días reaparecía para mostrar cómo se encuentra y tranquilizar a todos. Bajo una gorra, pero con una sonrisa que habla por sí sola, la cantante deja ver que este retiro voluntario le ha servido mucho. Está feliz, relajada y, sobre todo, junto a alguien que le aporta verdadera paz, su expareja Gonzalo Miró. Son amigos para lo bueno y lo malo y él ha vuelto a demostrárselo de nuevo.

Cada vez más cerca de volver a la vida pública

Aunque todavía se desconoce cuándo y cómo regresará a su trabajo, lo que queda más que claro es que ha tomado el camino correcto. Un proceso en el que le acompaña su madre, con quien reside en el norte de España y quien le está ayudando a que pronto pueda regresar a su vida. Gonzalo Miró ha dejado claro que esa vuelta a la vida pública está más cerca, algo que nos alegra enormemente.

En el año 2011 Gonzalo y ella rompieron tras más de un año y medio juntos, una ruptura de la que él habló abiertamente y tras la que mantuvieron una bonita amistad que ha perdurado en el tiempo. "Hemos terminado, pero bien. No me gusta dramatizar, pero siempre es triste, y yo, como es obvio, lo estoy, aunque hay que valorarlo cuando se hace con respeto y cariño. No haces una fiesta cuando lo dejas con alguien", dijo Gonzalo Miró. Era él precisamente quien estos días venía cargado de buenas noticias respecto a Amaia Montero. A pesar de que no quiso dar ninguna fecha de regreso, sí que dio un mensaje esperanzador, dejando claro que quedaba poco "para volver a ver su mejor versión. "Cada vez queda menos para volver a los escenarios", señalaba.