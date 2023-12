Gonzalo Miró anuncia la vuelta de Amaia Montero a los escenarios

Vídeo: EUROPA PRESS.

La vuelta de Amaia Montero a los escenarios tras una etapa complicada está más cerca que nunca. Así lo ha confirmado Gonzalo Miró, que ha reaparecido en un evento en el que por supuesto se le ha preguntado por ella. Y es que por todos es conocida la buena relación que existe entre ellos: "Os dije que era cuestión de tiempo y que enseguida íbamos a tener buenas noticias. Y, todavía, las habrá mejores porque va a volver a la música y a los escenarios, que es lo suyo, es cuestión de tiempo", ha declarado Gonzalo.

Confía en cómo la cantante va mejorando cada día: "El portavoz oficial. Ella está bien, está mejor. Bueno, ya la habéis visto y la iréis viendo un poquito más". Y es claro sobre la vuelta a los escenarios de la cantante, aunque prefiere ser cauto: "No se puede adelantar cuándo será pero vamos, yo estoy convencido de que será y que será un buen momento para todos, para ella y le hará feliz a todos los que la queremos y todos los que esperamos ansiosamente verla encima del escenario".

Gonzalo Miró está muy pendiente de la vida de Amaia Montero

El 2024 puede ser un gran año para Amaia Montero. Y es que podría estar programada su vuelta a los escenarios después de atravesar una época difícil. Tras haber permanecido ingresada en la UCI, la cantante se ha mantenido alejada del foco mediático, aunque poco a poco ha ido retomando su vida normal. Ahora se conoce que el próximo año podría marcar un antes y un después en su vida.

Hace unos días está retomando poco a poco sus proyectos profesional. Y es que la cantante se ha convertido en la protagonista del nuevo spot de Telefónica con motivo de su 100 aniversario: “¿Sabéis cuántos besos nos hubiéramos perdido? ¿Sabéis cuántos besos nos hemos regalado? Gracias a @telefonica por 100 años conectándonos a tod @s. Gracias a @jmalvpal a @lamadredepedroymario por otro viaje juntos! Y gracias a mi hermano #xabisanmartin por hacer de esta experiencia lo que siempre haces: magia. U N B E S O”, ha escrito, visiblemente contenta por este nuevo proyecto.

La cantante está retomando poco a poco sus proyectos profesionales

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Amaia montero ( @amaiamonterooficial)

Hace apenas unas semanas la veíamos precisamente disfrutar de un planazo. El domingo 12 de noviembre, Amaia Montero no dudó en ir a un concierto de su amigo Manolo García. Este se celebró en el auditorio Kursaal de San Sebastián y allí quiso estar ella. Aunque en un principio su presencia pasó totalmente desapercibida, el hecho de que el cantante se acercara hasta el lugar en el que se encontraba ella, hizo que muchos del público se dieran cuenta de que se trataba de Amaia Montero.

En un momento del concierto, Manolo García se baja del escenario para cantar con todo su público. No dudó en subir las escaleras donde se encontraban las butacas, ocupadas por su público. En una de las butacas estaba sentada Amaia Montero, con la que se paró. Los amigos se fundieron en un tierno abrazo. El resto de público se quedó impactado, ya que se dio cuenta en ese preciso momento de que se trataba de la cantante.

Amaia Montero aparece de sorpresa en el concierto de Manolo Garcia y por supuesto canto un trocito. aaaah que emoción 😍 pic.twitter.com/mFO25ptI8J — Fanáticos Amaia Montero ( @FanaticosAmaiaM) November 13, 2023

Amaia Montero no quiso que nadie la reconociera. De hecho, no dudó en acudir a este concierto con un sombrero para pasar desapercibida. Pero finalmente no pudo ser así, ya que su amigo Manolo García tenía un plan sorpresa para ella. La cantante estaba emocionada y se animó a cantar un trocito de la canción 'Pájaros de barro'. Y este momento alegró mucho a sus fans, ya que hace ver que Amaia tiene fuerzas suficientes para hacer vida normal.

Su aparición ha sorprendido a todos porque llevábamos meses sin verla, pero es cierto que no es extraño verla en un concierto de Manolo García, con el que tiene una relación de amistad increíble. La misma que tiene con Gonzalo Miró, con el que Amaia Montero mantuvo precisamente una relación entre 2009 y 2011. Sin embargo, rompieron. A pesar de esta dura decisión, la expareja consiguieron mantenerse como amigos y han presumido a lo largo de estos años de una relación no solo buena, también cercana. Tanto es así que ahora él ha confirmado que su vuelta a los escenario es inminente.