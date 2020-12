Gonzalo y Mayka, de ‘La isla de las tentaciones’ ha sido sorprendida en actitud cariñosa mientras el novio de ella,Tony Spina, concursa en un reality.

Sonriente, cómplices, muy cariñosos… Así se han dejado ver Gonzalo Montoya (28) y Mayka Rivera (28), ambos concursantes de la primera y segunda edición de ‘La isla de las tentaciones’ respectivamente, por las calles de Sevilla. La joven murciana, que rompió con su novio Pablo durante el polémico programa, viajó a la capital hispalense para ver a Montoya y juntos protagonizaron unas imágenes que hablan por sí solas: entre los dos ha nacido una bonita relación que ya no ocultan a sus amistades más cercanas.

De hecho, tal y como ha podido saber SEMANA por fuentes muy próximas a la pareja, Gonzalo y Mayka también se vieron el día previo a la captación de estas fotos y, en la intimidad, ajenos a cualquier mirada indiscreta, se mostraron mucho más cariñosos y cercanos. En el nuevo número de SEMANA, a la venta desde este miércoles, podrás ver otras fotos exclusivas de lo bien que se lo pasaron en la capital andaluza.

Disfrutaron de una comida en la terraza de un bar en Sevilla

Ganas de enamorarse

Gonzalo, que rompió el año pasado con Susana Molina tras su paso por ‘La isla de las

tentaciones’, no ha ocultado que está dispuesto a volver a enamorarse y, precisamente,

estos días, tras rescatar los adornos navideños, se ha deshecho de los últimos recuerdos de su noviazgo con Susana, cuya ruptura lo dejó sentimentalmente hundido. La situación que vive Mayka es, sin embargo, muy diferente. Desde hace unos meses, ella mantiene una relación sentimental con Tony Spina, que actualmente concursa en el reality ‘La casa fuerte 2’ y es, a su vez, exnovio de Makoke.

Mayka ya ha declarado públicamente que su relación con Spina no atraviesa un buen momento y ha señalado que estos días no solo no confía en él, sino que tampoco lo hace en el futuro de su relación. “Tony me crea muchísima desconfianza ahora mismo y tengo pendiente una conversación con él cuando salga de la casa”, ha declarado. De hecho, tras su viaje a Sevilla, Mayka ha confirmado a su entorno que se está replanteando su historia con Tony y que, va a tomar decisiones muy importantes al respecto.

Hace nada Mayka mantenía una relación con Tony Spina

¿Otra ruptura?

¿Significa esto que la de Murcia está dispuesta a romper con el ex de Makoke por Gonzalo Montoya? Para la murciana esta sería la segunda ruptura televisada que protagonizaría en un solo año, ya que hay que recordar que con su novio Pablo, con el que llevaba saliendo tres años, rompió en República Dominicana tras caer rendida ante los encantos de Óscar, uno de los tentadores del famoso programa de Telecinco.

De momento, la naturaleza del idilio entre Mayka y Gonzalo es aún una incógnita y es pronto aún para confirmar si la suya será o no una historia de largo recorrido. Sus amigos ya están al tanto de su estrecha amistad y, tras ser testigo de sus románticas, carantoñas, no descartan que sus citas se sigan multiplicando durante estas vacaciones navideñas