A mediados del año pasado Victoria Federica y Gonzalo Caballero decidieron iniciar caminos por separado. Después de estar unidos sentimentalmente el torero y la nieta del rey Juan Carlos rompieron y comenzaron una andadura en solitario. No obstante, meses después se hizo público que ‘Vic’ había ocupado de nuevo su corazón, esta vez con un joven y exitoso DJ llamado Jorge Bárcenas. Con él precisamente ha sido vista en multitud de ocasiones y ha compartido numerosas imágenes en sus redes sociales, algo que no sucedió nunca con el diestro. La joven y el músico se profesan amor 2.0 y están tan bien juntos que incluso han pasado juntos el confinamiento en una finca de un pueblo de Jaén junto a un amigo de ambos. Aunque a tenor de las últimas imágenes que han visto la luz ella no es la única que ha rehecho su vida sentimental. Gonzalo Caballero ya ha olvidado a Victoria Federica en brazos de una atractiva y misteriosa joven con la que no se esconde y se besa sin miedo a ser visto.

El torero y esta joven de la que todavía no se conoce la identidad pasearon de la mano por el corazón de la capital y, aunque él en todo momento estuvo muy serio, ella le dedicó más de una sonrisa. La pareja está ilusionada y lo demostraron cuando compartieron confidencias en una terraza de Madrid, ajenos a cualquier mirada y en solitario. Sin mascarilla y muy cerca el uno del otro, se profesaron carantoñas, caricias y se besaron durante el tiempo que estuvieron juntos. Eso sí, ella portaba una mascarilla en una de sus manos y así se la puede ver en las fotografías que te ofrecemos a continuación. Mientras ella apostó por un look muy veraniego basado en un minivestido y unas botas black, él recurrió una vez más a su estilo clásico para una cita que ahora se ha hecho pública.

¿Son amigos Victoria Federica y Gonzalo Caballero?

A pesar de que el distanciamiento de Victoria Federica y Gonzalo Caballero se produjo hace algunos meses, lo cierto es que ambos continúan sido amigos en Instagram lo que lleva a pensar que su separación fue amistosa. Ahora el torero está centrado en otra mujer y así lo refleja que haya sido pillado en más de una ocasión en compañía de esta joven con la que, por el momento, no ha compartido ninguna fotografía en su perfil de Instagram.

Gonzalo Caballero está aprovechando que Madrid va subiendo de fase para ver a su nueva pareja y disfrutar así de un incipiente amor con el que todo apunta que está encantado. Prueba de ello que los besos entre ellos se repitan en cada una de las salidas nocturnas en las que han sido fotografiados y es que el torero y su chica están entusiasmados con el otro. Al igual que Victoria Federica y Jorge Bárcenas quienes después de pasar el confinamiento en Jaén están más unidos que nunca.

Victoria Federica y sus polémicas durante el confinamiento

Un aislamiento que, por cierto, ha estado marcado por la polémica. A pesar de que ya han vuelto a su lugar de residencia, Victoria Federica viajó a Jaén en pleno estado de alarma, por lo que se dispararon las críticas hacia ella. Poco después SEMANA descubrió la charla inédita que mantuvo en un salón de peluquería del pueblo jienense tras encontrar en las redes sociales una imagen de Vic junto a una profesional capilar. «Victoria Federica no se hizo nada en el pelo, solo vino a acompañarles a ellos. Es una chica súper sencilla, de hecho, yo le he ofrecido un tratamiento en el salón para que se lo haga cuando ella quiera, aunque aún no ha venido. Me parece una chica muy respetuosa y muy agradable (…) ella se le nota que, aunque tiene mucho estilo, quizás le da más igual su cabello. Sin embargo, estuvo muy pendiente del corte de su novio. Ella le asesoró porque él le preguntaba ‘¿Así Victoria? ¿Tú qué dices?’ y ella decía ‘no…córtate un poquito más’. Estuvo detrás de él como asesora de imagen de Jorge», dijo Abigail a SEMANA en declaraciones exclusivas a nuestra revista.

Minutos después la joven hizo gala de su naturalidad, reveló cómo estaba siendo esta etapa alejada para ella e inclusive aceptó una fotografía para las redes sociales de la peluquería. «Le pregunté qué tal en el pueblo y me dijo que muy bien. Le pedí hacerme una fotografía con ella y fui yo quien le pedí que nos quitáramos las mascarillas para que se nos viera a ambas porque me hacía mucha ilusión. Guardamos la distancia de seguridad y en ese momento solo estábamos nosotros solos en la peluquería. Es muy cercana y tiene una educación tremenda», añadió la peluquera. En ella, se ve a Victoria Federica con un look sport y una amplia sonrisa que refleja lo sosegada y tranquila que estaba en ese momento. Posa junto a Abigail, que tras su visita quiso agradecérselo públicamente. «Gracias por la visita. Una niña de lo más dulce y encantadora. Disfruta de tu visita por Villacarrillo», es el mensaje que reza junto a la imagen.