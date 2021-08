Isabel Rábago no tiene pelos en la lengua y le ha lanzado un brutal zasca a Marta López tras el que la ex gran hermana se ha mostrado dolida.

Marta López está de nuevo ilusionada. La ex gran hermana ha rehecho su vida con Rubén, un policía de 32 años que nada tiene que ver con la televisión. En SEMANA te mostramos hace tan solo unos días las primeras imágenes de la pareja, no obstante, no es oro todo lo que reluce. A pesar de que se desconoce si es cierto o no, Samira ya ha dejado caer que el joven le podría ser infiel y que, de hecho, hace tan solo unas semanas «estuvo a pico pala con ella». Sus palabras no le sentaron bien, al igual que tampoco las pronunciadas este martes por Isabel Rábago. La colaboradora de ‘Ya es mediodía’ se ha dirigido a su compañera cuando ambas estaban hablando sobre la declaración de amor de Amador Mohedano a Rosa Benito, una situación en la que Marta López apoyaba al representante de artistas. Su argumento dejaba perpleja a la abogada hasta tal punto que le ha soltado en directo un golpe bajo que no ha desapercibido ni en el plató ni fuera de él.

«Ahora entiendo por qué no te funciona ninguna relación. Tienes un concepto del amor un poco raro», ha dicho Isabel Rábago en el fresh. Tras varios segundos en silencio en los que nadie daba crédito a este zasca, Verónica Dulanto verbalizaba lo que las redes sociales también opinaban: «Eso ha sido un golpe bajo». Dolida e indignada con el zasca de la tertuliana, Marta López ha preferido no estallar públicamente. Por ello, ha querido zanjar la polémica para centrarse de nuevo en el asunto que estaban tratando y es que Marta López está mucho más calmada desde que volvió de ‘Supervivientes. «Estamos hablando de Amador, no de mí. Voy a hacer como si no lo hubiera escuchado», ha dicho Marta.

Después de su ruptura con Alfonso Merlos y su fracaso con Efrén Reyero, Marta López vuelve a estar ilusionada con alguien que nada tiene que ver con los focos. Su diferencia de edad no es un problema para ellos, aunque sí lo es para otros rostros conocidos como Samira, quien duda mucho que este misterioso policía sienta algo por ella debido a su diferencia de edad. Sus insinuaciones no han gustado nada a Marta López y por ello la ha respondido, dejando claro que sus dudas no le generan ninguna inseguridad. «Me parece bajuno, tengo 47 años… estoy estupenda ojalá llegues tú», ha comentado Marta López. Aunque se desconoce si la tensión entre Isabel Rábago y Marta López crecerá tras este comentario, de momento estas dos compañeras no están en su mejor momento. Isabel no tiene pelos en la lengua y lo ha vuelto a demostrar al ser demasiado sincera con la tertuliana.