Gloria Trevi se rompe al recordar la muerte de su hija recién nacida

La vida de Gloria Trevi ha estado marcado por los éxitos, pero también por varios episodios oscuros que la marcarán para siempre: su paso por prisión y la pérdida de su hija recién nacida. La artista mexicana ha querido compartir una charla con Risto Mejide en su 'Chester', en CUATRO, donde ha abordado ambos temas. A lo largo de los años ha habido un gran misterio entorno a la muerte de su hija, Ana Dalay, que nació como fruto de su entonces relación sentimental con el productor Sergio Andrade a finales de los noventa. Desde su muerte, las circunstancias de su fallecimiento han sido todo un misterio y ahora ha decidido romper el silencio y contar qué fue lo qué realmente ocurrió con su primogénita para acabar con las especulaciones.

Durante su conversación con Risto, el publicista le ha preguntado sobre este tema: "Se han dicho las cosas más horribles… pero las más horribles… Que me cuestan repetir. A mí me cuestan. A mí me dijeron unas cosas, me dijo una de las muchachas que estaba en ese momento. Yo en el momento que vi a mi hija y entendí porque tú como mamá cuando tienes a tu hijo es algo… Mi razón se puso rara. Ósea en shock", comienza diciendo.

Gloria Trevi se sincera sobre la causa de la muerte de su hija

"Yo no me di cuenta ni siquiera cuando se llevaron a mi hija. Cuando hablé con la persona, bueno que el tipo (dice refiriéndose a su ex, Andrade) le pidió que se llevara a mi hija… Ella me dijo a mí: "la llevé a un hospital, le hicieron su acta de defunción, me dijo que se había muerto de muerte de cuna, que la había enterrado en un lugar cristiano y que me iba a llevar". Yo he hablado con esta persona. Todo lo que me dijo fue algo que el señor le pidió que me dijera. Pero ella era otra persona que estaba aterradas. Entonces si me dices exactamente de qué… Yo creo sinceramente que fue muerte de cuna, pero que lo haya podido ver con doctores, que me lo hayan podido decir, no", cuenta al respecto.

El fallecimiento de su hija ocurrió dos meses antes de que entrara en prisión al ser acusada por cómplice a la hora de captar víctimas para Sergio Andrade, su representante y pareja sentimental. Él fue acusado por maltratar y abusar de chicas menores bajo la promesa del éxito. Para ella no fue fácil su paso por prisión pero ya estaba rota con el fallecimiento de su hija: "Yo había perdido a mi hija dos meses antes… Entonces cuando a ti te amputan las extremidades… no sientes un granito… yo no sentía… no me importaba. Cuando me ficharon salí en la foto sonriendo porque pensé en mis padres y no quería que me vieran asustada. También pensé en los que me odiaba y no quería que se burlaran más", comienza diciendo,

"¿Qué puede ser para ti perder tu libertad cuando no la tenías? Pero me dolía mi familia, me dolían las mentiras… pero estando en la cárcel de mujeres, una de las cárceles más fuertes del mundo… Primero imagínate, que te están denunciando de ser una depredadora de niños… porque en Brasil así fue la noticia: niños. Y ahí lo que había eran miles de madres… gracias a Dios me tenían separada porque sino me hubieran linchado. Y ahí me di cuenta de que yo no tenía… de que no podía decir que era la más infeliz del mundo… porque ahí había mujeres que escasamente había visto rayos de luz de felicidad…", sentencia al respecto.