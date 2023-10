La sorprendente reacción del perro de Gloria Camila al escuchar una canción de Rocío Jurado

Vídeo: @gloriacamilaortega Instagram

Gloria Camila vive un momento muy dulce en lo laboral y lo personal. A su recién estrenado trabajo en 'Espejo Público' como colaboradora, se suma la reciente celebración de su cuarto aniversario de novios con su chico, David García. Los dos forman un tándem perfecto, a tenor de las imágenes que comparten ambos en sus redes sociales cada poco tiempo. La hija de José Ortega Cano, para quien tiene un divertido apodo, es una asidua de Instagram, donde comparte su día a día con sus cerca de 860 mil seguidores. Una cifra nada despreciable que la ha convertido en una de las 'influencers' más cotizadas de nuestro país.

Acostumbrada a volcar todo tipo de contenido desde esta plataforma privilegiada, la mayor de los hijos de Ortega ha dedicado su último post a su perro Azabache, 'Aza', como le llama cariñosamente. En el vídeo, además de presumir de su imponente mascota, se le ve reaccionando a una de las canciones más representativas de la gran Rocío Jurado, 'Como yo te amo'. Impresiona ver como el perro de Gloria se comporta cuando su dueña da al 'play' y la voz de la madre de esta inunda toda la habitación.

Gloria Camila se sincera sobre las dotes de su perro Aza: "Desde pequeño se crío con esta canción de mamá"

"Y este es mi Aza, Azabache (Pastor del Cáucaso), defensor de la tierra y ángel del cielo. Se llama así porque era el único de sus hermanos con el hocico negro. Además de por el disco 'Azabache' de mi madre, que es uno de los más 'top'", ha escrito acompañando el vídeo Gloria Camila. Con estas cariñosas palabras, la también modelo ha comenzado introduciendo a su perro al que está muy unida y un miembro más de la familia. No en vano, es habitual que comparta imágenes de su mascota en su Instagram, sobre todo cuando le saca a pasear o se lo lleva a disfrutar de planes al aire libre.

La hija de Rocío Jurado ha continuado relatando el porqué de la llamativa reacción de su perro cuando oye el tema de su madre que, inmediatamente se levanta y empieza a ladrar por toda la casa. "Desde pequeño se crío con esta canción de mamá, 'Como yo te amo' y, a día de hoy, es la única canción que canta. He cortado bastante, ya que era largo el vídeo. Pero quise compartirlo con vosotros porque es una de las cosas de la vida que me hace recordar y unirme más a mis personas del cielo", se ha sincerado Gloria Camila.

El tierno vídeo del perro de Gloria cantando ha sido avalado por su cuñada Michu, pareja su hermano José Fernando

"Espero que os guste tanto como a mi. Y cualquiera que quiera contratar a Aza que sea por mensaje directo", ha bromeando con el talento desconocido de su perro para finalizar. Las reacciones al tierno vídeo no es han hecho esperar. En apenas unas horas ha recibido miles de 'Me gusta', aunque ningún comentario. Gloria Camila ha deshabilitada la opción en esta publicación, imaginamos, que para que nadie le empañe el bonito momento. Lara Álvarez ha sido uno de los rostros conocidos que ha avalado su publicación, igual que Michu, la pareja de su hermano José Fernando.

La joven de 27 años se acuerda mucho de su madre y siempre la tiene muy presente. Algo que ha reconocido en incontables ocasiones y entrevistas. La gran Rocío Jurado, que fue y sigue siendo una de las mejores y más grandes artistas que ha tenido España, falleció el 1 de junio de 2006 los 61 a causa de un cáncer de páncreas diagnosticado en 2004. Lo hizo sin hacer ruido y en compañía de sus seres queridos, en la tranquilidad de su casa de La Moraleja, en Madrid.

La hija de José Ortega Cano, su principal apoyo tras su divorcio con Ana María Aldón, de nuevo, comprometida

La hija del torero ofreció recientemente una sincera entrevista en revista SEMANA en la que rompió su silencio para hablar sobre cómo se encuentra su progenitor, al que está muy unida. "Mi padre está igual que antes. Está muy bien", confesaba Gloria Camila. Sobre el reciente compromiso de Ana María Aldón, exmujer de su padre, prefirió no darle demasiadas vueltas al asunto: "No he pensado mucho en esto. Que sean felices y ya está. Si así lo han decidido, genial. Solo deseo felicidad a todo el mundo", indicaba en exclusiva.

El compromiso de Ana María Aldón con su novio de Eladio volvía a poner en el ojo del huracán a José Ortega el pasado mes de septiembre. El chico de la diseñadora entraba en directo en el programa 'Fiesta' para pedirle que se casara con él. A pesar de llevar muy pocos meses de noviazgo, la andaluza no dudó en acceder a la propuesta. Una decisión que, desde entonces, ha trído mucha cola. .