Gloria Camila se suma al clan Flores en el día más especial de David Flores hijo

Gloria Camila tiene muy claro que, para ella, sus sobrinos son parte fundamental de su vida y de qué lado de la historia se posiciona. Esto, al tiempo que recientemente trató de limar asperezas con su hermana, Rocío Carrasco. Aunque su relación es nula, la hija mayor de José Ortega Cano le tendió la mano para tratar de retomar el vínculo. No hubo suerte. Rocío Carrasco, por su lado, se sentó en el plató de 'Lazos de sangre', en el especial dedicado a su madre, la gran Rocío Jurado, y no desaprovechó el momento para lanzar alguna que otra bomba. La más sonada, la que le dedicó a su exmarido y padre de sus hijos, Antonio David. Un sonado comentario que no pasó desapercibido por la dureza del apodo que empleó para calificarle. Un día después de protagonizar esta situación, la 'influencer' ha echado mano de sus redes para reafirmarse en el vínculo que le une a David Flores, el hijo pequeño del extinto matrimonio. Lo ha hecho coincidiendo con una fecha más que señalada para él.

El bonito gesto de Gloria Camila con el que se posiciona al lado de los Flores

El clan Flores-Ortega sigue más unido que nunca. Prueba de ello, el bonito gesto que ha tenido Gloria Camila con su sobrino. El pequeño de la familia está de cumpleaños, el número 25 años. Una fecha más que señalada que coincide con revés judicial que sufrió su madre hace menos de un mes por obra y gracia de su padre. Antonio David tumbó a Rocío Flores en el último capítulo de la historia de idas y venidas a los tribunales que han protagonizado en la última década. La querella que presentó la hija de Rocío Jurado por maltrato psicológico continuado fue archivada el pasado 28 de noviembre. El juez encargado del caso consideró que no había pruebas suficientes que avalaran las acusaciones. Un duro batacazo para la hermana de Gloria que también supuso el cierre de la causa y de cualquier posibilidad de reabrir el procedimiento.

"Abrazos, muchos abrazos. Felicidades, bonito mío. Te quiamo demasiado", le ha dedicado la también 'influencer' a David Flores hijo. Acompañando el mensaje, una bonita foto en la que se ve a tía y sobrino fundiéndose en un profundo abrazo y a una Gloria muy sonriente. La hija de José Ortega Cano ha compartido la bonita estampa en su cuenta oficial de Instagram, donde le siguen algo más de 857 mil personas. Su publicación ha coincidido con la de Rocío Flores, que también ha echado mano de sus redes sociales para celebrar a su hermano. “Feliz cumpleaños y feliz vida a la persona más importante de mi vida. 25 años, enano. No me faltes nunca. Siempre de tu mano”, ha escrito. No contenta con este tierno mensaje, ha difundido otra instantánea de ambos reflejados en un espejo mientras David le da un beso en la mejilla. “El amor de mi vida”, ha añadido sobre la imagen.