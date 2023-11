Gloria Camila rompe su silencio por el homenaje de Rosalía a Rocío Jurado

Vídeo: Europa Press

Rosalía fue una de las protagonistas indiscutibles de la gala de los Latin Grammy celebrada en Sevilla. La ‘Motomami’ acaparó todas las miradas al interpretar una versión de ‘Se nos rompió el amor’, uno de los temas más conocidos de Rocío Jurado. Su actuación generó una gran controversia al contar tanto con partidarios como con detractores, y ahora ha sido la hija de ‘la más grande’, Gloria Camila, quien ha reaccionado al homenaje de la catalana a su madre.

En una de sus últimas apariciones públicas en un photocall, Gloria Camila se ha mojado sobre el asunto: “Yo no las compararía porque son estilos y tonos muy diferentes, pero a mí me ha gustado la actuación de Rosalía”, ha admitido, para después dar las gracias a la intérprete de ‘Malamente’ por su tributo a Rocío Jurado: “Agradezco que Rosalía haya hecho ese homenaje hacia mi madre y la verdad es que me ha gustado bastante. Luego han hecho además un remix como de mi madre y Rosalía cantando a dúo y me ha parecido brutal. Solo me quedo con la parte positiva, que es que le ha hecho un homenaje en Sevilla el día de los Latin Grammy”, ha zanjado la hermana de Rocío Carrasco.

Con estas palabras, la influencer ha expresado su admiración hacia Rosalía, más aún ahora que ha rendido homenaje a la que fuera esposa de Ortega Cano en un día tan especial. Es por ello que no entiende las críticas: “Las comparaciones son odiosas, eso para empezar. No se puede comparar a dos artistas cuando además Rosalía lo que ha hecho es un homenaje a su manera versionada. No ha intentado ni imitar, ni igualar, ni nada. Entonces si la hubiese intentado imitar, ahí sí que hay comparaciones, pero como no lo ha intentado no creo que haya que hacer comparación, simplemente admirar el arte de cada una”, ha repetido, intentando zanjar la polémica.

El primo de Gloria Camila, crítico con el homenaje de Rosalía a Rocío Jurado

Quienes no tienen una visión tan abierta son el resto de miembros de la familia de Rocío Jurado. Hay a quienes no ha gustado en absoluto que Rosalía rinda homenaje a la folclórica, como es el caso de Salvador Mohedano, hijo de Rosa Benito y Amador. El sobrino de ‘la más grande’ no tenía reparo en hacer uso de su cuenta de Twitter y criticar duramente la actuación de la catalana: “Ahora para parecerse a mi tía solo le falta una cosa… LA VOZ!!”, escribía. Una actitud totalmente contraria a la de su hermana Rosario, que en Instagram comentaba con cariño el show: “Gracias por llevarla contigo siempre”, señalaba.

Sea como fuere, lo cierto es que la interpretación de Rosalía fue una de las más vista de la historia de los Latin Grammy, y para algunos de sus seguidores una declaración de intenciones en toda regla hacia Rauw Alejandro. Por su parte, este respondía al dardo de su ex al cantar ‘Se fue’ de Laura Pausini. ¿Casualidad o cruce de indirectas?