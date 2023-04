Gloria Camila retoma su actividad en redes: "A partir de ahora no pienso callarme nada”

Las últimas semanas han sido muy complicadas para Gloria Camila a nivel personal. Por este motivo, tomó una drástica decisión. Primero decidió 'blindarse' en el universo 2.0 echándole el candado a su perfil de Instagram y posteriormente desactivaba su cuenta, por lo que no había ni rastro de ella en las redes sociales. Una marcha que llegó tan solo unos días después de que anunciara que sufría de un cuadro ansioso depresivo. Sin embargo, mucho más recuperada y animada, ha vuelto a activar su perfil en redes y ha anunciado su regreso con un vídeo recopilatorio de sus vacaciones de Semana Santa en las playas de Cádiz, donde ha disfrutado 'junto a los suyos'.

Gloria Camila Ortega ha asegurado que "esta semana me ha servido para desconectar, y es que a veces está bien salirse del camino para coger impulso. A veces está bien no estar bien. Y a veces esta bien mandar todo aquello/os que no aporten a la mierda", ha comenzado diciendo de manera tajante. Tras estos días de desconexión y asueto, la influencer ha reflexionado y asegura que a partir de ahora va a preocuparse por ella misma, apartando a un lado todo aquello que le hace daño o no le hace bien. "Alejarse de cosas negativas, personas con mala vibra, o situaciones incómodas es una muestra de amor propio. Y estoy en proceso de quererme más que a nadie. Y como bien dice una frase: primero cuidarte tú para poder ayudar/cuidar a los demás", reflexiona.

Gloria Camila asegura que vuelve "porque le da la gana y no piensa callarse más"

En su publicación que supone su regreso al universo 2.0, Gloria Camila Ortega también ha querido dar las "gracias a todos los que siempre estáis, los que me cuidáis, me apoyáis, y me dais oxígeno". La influencer asegura que vuelve "porque creo que irme sería una manera de darles la victoria a los que me quieren ver jodida. Vuelvo porque tengo gracias a Dios, campañas que salen y mucha gente que me quiere en redes sociales. Vuelvo porque me da la gana, y porque a partir de ahora, no pienso callarme nada. Creo que al igual que saco cosas alegres, restaurantes, fiesta, disfrute, también debo defender mi verdad, mis procesos, mis bajones", sentenciaba en su publicación en la que además ha publicado diferentes instantáneas de su viaje a las playas gaditanas "donde a las 20:50, cuando el sol se va apagando, suena “ Como yo te amo “ de Rocío Jurado, mi madre".

A pesar de la gran noticia que supone el regreso de Gloria Camila a las redes sociales, algunos internautas se han mostrado muy críticos con ella. "¿Ya has vuelto? ¡Qué rápido te has curado!", "Pues hija, poco has aguantado", "Nena qué rápido te sanaste. Se ve que no estabas tan mal como lo contaste, sino por lo menos medio año tendrías que ver estado fuera de redes. En fin..." o "Tienes más cuento que Calleja" son algunos de los comentarios críticos que se pueden leer en su perfil de Instagram. Muchos no entienden cómo tan solo en unos días ha podido recuperarse de su problema de salud mental. A pesar de esto, son también muchos de sus seguidores que se encuentran muy felices con su recuperación y no la cuestionan. "Muchas gracias a ti por abrirte. Todos pasamos por esos momentos de bajón y no tan buenos. Tus palabras también ayudan para poder seguir adelante" o "Me alegra verte con más fuerza, marcando tus tiempos y con el objetivo de quererte más".

Vídeo: Europa Press

Tras su aparición en redes sociales, Gloria Camila también ha retomado su agenda pública acudiendo a un acto, donde ha hablado largo y tendido sobre cómo se encuentra. En el vídeo que hay sobre estas líneas puedes escuchar todas sus declaraciones. ¡No te las pierdas!