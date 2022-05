El pasado fin de semana, Ana María Aldón sorprendió a muchos al hablar sobre su relación con Gloria Camila Ortega. “No soy ni su madre, ni su madrastra, ni su amiga. No soy una persona a la que le cuenta sus confidencias”, decía. Sus palabras, con las que dejaba claro que su vínculo con la joven no es tan estrecho como se pensaba, no han sentado demasiado bien a la aludida. Esta ha reaccionado sorprendida y molesta ante los comentarios de la diseñadora. “Evidentemente no es mi madre y no es mi madrastra porque eso se pinta como algo malo. Es la mujer de mi padre. O es Ana. Sí hemos compartido confidencias. Yo considero que era mi amiga”, ha comentado en el plató de ‘Ya son las ocho’.

«Cuando ha estado mal le he apoyado, cuando ha necesitado consejo o ayuda he estado. Eso lo hace una amiga, así que yo consideraba que sí que éramos amigas aunque ella dijera que no», ha añadido, sin ocultar su indignación. La colaboradora ha aclarado también que cuando habló del trabajo de Ana María Aldón como diseñadora no quiso hacerlo en tono despectivo o menospreciando en modo alguno su talento: «No hice ninguna crítica negativa, solo dije que su ropa es para gente mayor que yo. Yo tengo ningún problema ni con su ropa ni con nada».

«Hay una relación de respeto», dice Gloria Camila

La hija de Ortega Cano ha explicado que la relación con la mujer de su padre siempre ha sido buena. No entiende bien por qué esta ha marcado las distancias ante las cámaras de televisión: «Hay una relación de respeto. Doy opiniones para bien y para mal». Asimismo, ha desvelado que cuando el torero fue a ver a su esposa al desfile que organizó para la ‘Sálvame Fashion Week’ fue por expreso deseo de la modista: «Sé una parte que no se cuenta públicamente. Creo que con lo que yo sé, ella quería que fuese, pero no voy a decir nada más».

La joven ha contado también cómo vivió el homenaje a Rocío Jurado celebrado este fin de semana en la localidad natal de la artista, Chipiona, con motivo del 16 aniversario de su muerte. Un acto que logró reunir a algunos miembros de la familia de la artista y en la que ella estuvo muy pendiente de su sobrino, David Flores. La joven, que en más de una ocasión ha reconocido tener adoración por el hermano de Rocío Flores ha destacado que fue un día muy emotivo al lado de quien, como ha calificado en las redes, su «chico bonito. Que lo amo yo».

Tras la misa en memoria de la tonadillera, celebrada en el Santuario de Nuestra Señora de Regla, el clan se congregó en el cementerio donde hizo una ofrenda floral en su mausoleo. Los grandes ausentes de la cita fueron Rocío Carrasco, Rocío Flores y Amador Mohedano. Ninguno de ellos hizo acto de presencia en una jornada marcada por la nostalgia a quien fue ‘la más grande’ de las estrellas musicales de nuestro país.