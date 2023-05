Gloria Camila responde a quienes la acusan de “clasista” por cómo trata a su empleada del hogar

Gloria Camila se ha convertido en uno de los personajes más nombrados del día tras verse en una polémica. Subía a sus redes sociales un vídeo en el que paseaba junto a sus perro y su empleada de hogar, Marina. En ese vídeo hacía bromas sobre el estado de las deposiciones del canino y mientras era su acompañante quién las recogía. "Ahí tienes dos más. Todo sea por ayudarte", se podía escuchar. Esta actitud era rápidamente "cancelada" y se lo hacían saber a través de numerosos comentarios y reproches mencionándola: "Debería darte vergüenza tratar a alguien así, el hecho de que trabaje para ti no quiere decir que tengas el derecho de humillar". Ante todo esto, ha querido defenderse y desvelar la confianza que tiene con Marina y el porqué de todas sus palabras.

"Se me está empezando a hacer insoportable vuestros comentarios respecto a Marina. Sigo la coña pero aún así parece ser que hay gente que no quiere o no le de para entenderlo", escribía junto a un vídeo muy molesta. Marina forma parte de su vida desde que su madre Rocío Jurado falleciera y no acepta ni un comentario sobre cómo es su relación. "Nadie tiene ni idea de cómo lo hemos pasado en este tiempo. No es una empleada, es una tía, de mi familia y una más. Espero que siga toda la vida", asegura. En ningún momento entiende que exista la falta de respeto a la que todos se están refiriendo y que le echan en cara. "Si veis que la estoy menospreciando por empleada sois vosotros los clasistas y los que tenéis la mente cerrada. Si lo hubiera hecho con una amiga no lo veríais igual", sentencia.

Gloria Camila estalla tras las críticas: "Poneros un poco de filtro y a ver si os dan un poquito de educación"

Se siente constantemente señalada por ser un personaje público y no lo va a dejar pasar. "Estoy bastante cansada y harta de que los que seamos personajes públicos nos vengan a decir cómo vivir la vida, cómo gestionarla y aguantar qué situaciones las manipuléis a vuestro antojo y las hagáis ver así. Las redes sociales no están para esto, para montar gilipolleces ni actitudes lamentables". Los comentarios que recibe llenos de falta de respeto son constantes y solo pide una cosa: "Con el tema de mis hermanos, ahora con Marina...aguanto cada día comentarios muy ofensivos por ser publica y no tenéis ni puta idea. Poneros un poco de filtro y a ver si os dan un poquito de educación".