Gloria Camila Ortega reacciona a la boda de Ana María Aldón

¡Ana María Aldón se casa! Después de cuatro meses de relación con su novio Eladio, la pareja tiene planes de boda. Este entraba en directo en el programa 'Fiesta' para pedirle matrimonio. La diseñadora respondía emocionada que había encontrado al hombre de su vida. "Eres maravilloso. Por supuesto que quiero casarme contigo". La reacción de Gloria Camila, hija de José Ortega Cano, no se ha hecho esperar. Dale al play para ver cómo responde ante la inesperada noticia.

Vídeo: Europa Press

Durante su comparecencia en la Madrid Fashion Week, la joven ha atendido amablemente a la prensa y se ha visto sorprendida por la pregunta de un reportero quien le daba la última hora sobre el tema. Este le advertía que se iba a quedar boquiabierta. "¿Nos vamos de boda? ¿Quién se casa?", preguntaba ella perpleja. No ha podido evitar reírse al escuchar la noticia: "Que sean muy felices y que coman perdices", añadía. El compromiso de la pareja surge ocho meses después de que firmara el divorcio de José Ortega Cano. La pareja emprendió caminos separados tras diez años juntos y un hijo en común, José María.

La inexistente relación entre Gloria Camila y Ana María Aldón

Antes de que se separara de José Ortega Cano, Ana María Aldón acusó un importante distanciamiento de la hija del diestro quien siempre ha sido crítica con ella. Ambas han tenido muchas diferencias que se acentuaron cuando el matrimonio atravesó una fuerte crisis en 2022. El pasado mes de julio coincidieron en Sevilla con motivo del cumpleaños de José Luis López Rodríguez, 'El Turronero'. "Estoy fluyendo, la verdad. Como había tantas personas, apenas coincidimos, no sé ni por dónde estuvo", afirmó Gloria Camila. En aquel entonces evitaron saludarse: "Todo bien, yo me la crucé en el AVE pero como no saludó, yo tampoco. Al final no voy a... sería muy falso. Sería muy falso y muy cínico. Prefiero mantener el respeto, las distancias y ya está", dijo.

Los últimos meses la vida de Ana María Aldón ha dado un giro de 180 grados. Se ha mudado a la localidad de El Casar, Guadalajara, y ha encontrado a su media naranja. Eladio es una persona ajena a los medios de comunicación con la que es muy feliz. "Me haces sentir muy dichosa. Es un universo lo que siento. Estoy tan convencida que no me importa dar el paso de casarme".