José Ortega Cano no puede más, está a punto de estallar, otra vez, y es que su familia parece no darse cuenta de la delicada situación en la que le han colocado al iniciar una guerra mediática a sus espaldas. El torero no sabía nada de que Gema Aldón, hija de su mujer, Ana María Aldón, se iba a sentar en ‘Viernes Deluxe’ para contar su verdad sobre lo que sucede en el matrimonio de su madre y colocar de nuevo a Gloria Camila Ortega en primera línea de fuego. El final de ‘Ya son las ocho’ en la parrilla de Telecinco había quitado la oportunidad a la hija del diestro a responder casi diariamente a los ataques que recibía, emplazando esta tarea a que los reporteros hiciesen la pregunta idónea que le robase una declaración que mantenía el conflicto vivo. Hasta ahora. Gloria Camila Ortega ha encontrado un nuevo espacio en el que poder despacharse a gusto con sus enemigos y no dejar que sean otros los que cuenten su historia.

Y es que Gloria Camila ha encontrado un nuevo trabajo en televisión, donde dará grandes titulares al entrar a valorar los movimientos de su familia y las numerosas dificultades contra las que luchan casi a diario por uno u otro lado. La joven parece que ha cumplido con creces las expectativas como colaboradora y volverá a tener un espacio en ‘Ya es verano’, el nuevo programa de Mediaset para las tardes del fin de semana de Telecinco, sustituto de ‘Viva la vida’ tras su cancelación. Un nuevo formato que buscará recuperar la audiencia perdida y que tendrá su primera prueba de fuego este mismo fin de semana, pues se estrena el sábado con la esperanza de convencer a la audiencia veraniega. Lo curioso es que Ana María Aldón, colaboradora de ‘Viva la vida’, se queda sin espacio televisivo en el que contar su verdad, mientras que ahora es Gloria Camila la que ocupa su hueco en el medio los fines de semana para hacer lo propio en un nuevo programa.

La guerra en la familia de Gloria Camila está más avivada que nunca y son quizá demasiados los frentes que echan leña a un fuego que amenaza con descontrolarse. Ana María Aldón ya no esconde que en su matrimonio las cosas no son como le gustaría que fuesen y aunque asegura que no ha mantenido la conversación con José Ortega Cano, sí que ha hablado largo y tendido en platós de televisión y revistas, cabreando a la familia del diestro.

Pero ella también tiene motivos para estar enfadada y es que, según se ha desvelado esta misma semana, el torero habría favorecido a su hija Gloria Camila en el testamento, lo que entiende como un agravio hacia su hijo José María. Pero esto es solo uno de los frentes que mantienen al clan en pie de guerra. Cuestiones que cada día escriben un nuevo capítulo y que este mismo fin de semana tendrá un nuevo episodio, pero ya no será en boca de Ana María Aldón en ‘Viva la vida’, como estábamos acostumbrados, sino Gloria Camila en ‘Ya es verano’. Se han girado las tornas.