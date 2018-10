3 Ella terminó machacando su pelo aún más

Con el paso de los años y las modas, Gloria Camila confiesa haberse hecho mil monerías en su melena, lo cual ahora no recuerda como una buena idea, dado que su pelo ha sufrido mucho las consecuencias: “Yo me he hecho muchas cosas en el pelo, y me lo he destrozado muchísimo con tintes, alisados, extensiones… me arrepiento muchísimo, porque tenía unos rizos de anuncio total. Con deciros que a los 12 años engañé a mi padre y ya llevaba extensiones de clip diciéndole que era mi pelo real”.