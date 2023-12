Gloria Camila Ortega reacciona a la reciente ruptura de Gema Aldón

Vídeo: Europa Press

"Me da igual", ha afirmado rotunda Gloria Camila Ortega tras escuchar que Gema Aldón, hija de Ana María Aldón, lo acaba de dejar con su pareja. La joven, que ha asistido al partido benéfico 'Artistas vs Famosos' en el estadio Cívitas Metropolitano de Madrid, ha mostrado su total indiferencia ante esta noticia. La hija de José Ortega Cano también se ha pronunciado sobre la polémica suscitada por la inocentada de su embarazo en redes con motivo del 'Día de los Inocentes'. "Fue una inocentada sin ninguna intención de maldad. No se puede tener la piel tan fina. Era una broma. ¡Peor son cosas que yo recibo como insultos y temas de la adopción! Ahí nadie dice nada". Asimismo, ha reconocido que de momento no piensa en convertirse en madre. ¡Dale al play para escuchar sus declaraciones completas!

Gloria Camila Ortega disfruta de una tarde en familia junto a su hermano, José Fernando

La ocasión lo merecía y la familia del torero se ha reunido para presenciar el encuentro solidario en el que ha participado José Ortega Cano. Esta cita también ha sido el escenario en el que José Fernando y Michu han confirmado su reconciliación. La relación de la pareja ha estado siempre marcada por los altibajos. El último se producía el pasado mes de abril con motivo de la comunión de José María -el hijo pequeño de Ortega Cano y Ana María Aldón-. Ahora hemos vuelto a ser testigos de esta nueva oportunidad. "Está todo bien. El amor siempre queda". La pareja ha acudido al encuentro junto a su hija, María del Rocío.

José Fernando Ortega ha atendido amablemente a la prensa y ha contado que la familia ha disfrutado al máximo de estas fechas navideñas. "Hemos estado muy unidos y muy a gusto". Además, se ha pronunciado sobre su hermana mayor, Rocío Carrasco, con quien lleva mucho tiempo distanciado. "Siempre la he querido mucho". Acto seguido ha hecho alusión a que la vida ha llevado a cada uno a distintos derroteros, pero no ha dudado en tenderle la mano para una posible reconciliación. "Mi puerta la tiene abierta".

El hijo del torero, que continúa ingresado en el Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos (Madrid), ha explicado que atraviesa una etapa muy tranquila de su vida. "Estoy feliz y contento. Solo pido al año nuevo que sea más bueno con nosotros y nos dé más salud a todos".