Gloria Camila Ortega no se calla. La hija de José Ortega Cano ha hablado alto y claro denunciando las provocaciones que lleva años recibiendo por parte de su expareja, Kiko Jiménez, y su actual novia, Sofía Suescun. Según ha contado no vienen solo de ellos, la joven ha confesado que ha recibido llamadas y mensajes de los distintos miembros de sus respectivas familias.

"Además de lamentable me parece penoso y patético", subrayaba. La cosa ha ido a más y este domingo, 30 de julio, ha recibido unos whatsapps escritos por la madre de Kiko Jiménez. "El caso es que esta mañana recibo unas fotos del señor con mi hermana, su pareja. Dios los cría y ellos se juntan. Ellos son muy dados a provocar. No solo los hijos también las madres. No me esperaba esta obsesión tan heavy. Incluso me da miedo". Ha mostrado en sus historias de Instagram las instantáneas que le han enviado tomadas durante la final de la Kings y Queens League celebrada en el Estadio Metropolitano de Madrid. Allí Sofía Suescun y Kiko Jiménez estuvieron acompañados de Rocío Carrasco y su marido, Fidel Albiac, entre otros.

Gloria Camila recurre a una célebre frase de su hermana

La respuesta de la joven ante esta nueva provocación ha sido clara: "De tal palo, tal astilla Carmina. Perro no come perro". Ella ha explicado que esta frase, que se convirtió en viral en su momento, le gusta porque encaja perfectamente para contestar en esta ocasión. Cabe recordar que Rocío Carrasco hizo este refrán muy popular. Y es que fue su sonada respuesta a Alessandro Lequio quien fue crítico con su testimonio en la primera entrega de su documental referente a Antonio David Flores. "Perro no come perro", respondió entonces al colaborador.

Gloria Camila ha denunciado haber recibido muchas llamadas en los últimos cuatros años por parte de los distintos miembros de familias Suescun, entre ellos de Cristian Suescun, también provenientes de la familia de Kiko Jiménez. Incluso su padre, José Ortega Cano, ha sido víctima de las mismas. Se trata de un hecho que no había querido contar hasta la fecha, pero ya está agotada de la situación. "Cuando tienes enemigos en común, ellos se hacen amigos. Es muy típico en este tipo de personas. No voy a entrar en eso. Solo es para que veáis el tipo de obsesión que tienen. Igual lo que más les ha jodido es que no obtuvieran réplica ninguna". Terminaba esta denuncia con la siguiente advertencia: "No entro en más detalles. Todo está legalizado. Aunque Kiko Jiménez diga que no le ha llegado nada, le llegará".