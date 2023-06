Gloria Camila: "Me he planteado si merezco ser hija de Rocío Jurado, cambiar mis apellidos y hacer vida en otro sitio"

Gloria Camila lleva meses haciendo frente a una temporada complicada. Ella misma ha reconocido que está recibiendo tratamiento psicológico y psiquiátrico para sobrellevar la exposición mediática, así como las críticas y hasta las amenazas de muerte que recibe. Este domingo, la hija de José Ortega Cano ha hablado a corazón abierto sobre lo mucho que le cuesta asumir lo que se dice sobre ella. Lo ha hecho en un acto en Madrid en el que ha recibido un premio y donde ha coincidido con su sobrina, Rocío Flores. "Si alguien se pusiese en mi lugar, creo que me entenderían. Es un poco complicado que me entiendan....He llegado a plantearme si merecía ser hija de Rocío Jurado... He llegado a replantearme esto. Es que me cambio los apellidos y hago una nueva vida en otro sitio", dice. No se pierda el vídeo para escuchar sus declaraciones.

Vídeo: Europa Press

"Intento explicar un poco cómo me siento, aunque a veces estoy bien, estoy feliz y rodeada de gente que me quiere. El día día también cuesta... A veces te levantas de la cama te sientes una persona de mierda, como que no eres valorada o que no ha merecido la pena lo que has hecho. Es como que no te entienden o que no quieren entenderte. Yo soy muy sensible y todo me lo tomo muy a pecho", arranca diciendo la joven al hablar de la etapa que atraviesa. "Muchas veces me planteo que deberían escuchar la otra parte. Yo tengo mucho que decir y mucho que callar. No estoy bien del todo. A veces tengo unos bajones horribles y me apetece todo mandarlo a tomar viento".

A Gloria Camila le cuesta ser optimista. "No creo en la felicidad". admite. "Creo que podemos ser felices en momentos puntuales... Llevo bastante tiempo sumergida en un bucle del que no sé cómo salir".

"No es fácil que tachen a tu padre de maltratador... todos estos temas al final me afectan muchísimo", continúa diciendo la joven. No oculta lo cuesta arriba que se le hace intentar superar los comentarios que se hacen sobre ella: "Todo el proceso o el trabajo que yo hago día a día, que hago terapia con mi psicóloga, con mi psiquiatra. A veces llego a mi casa explotando llorando después de la terapia y leo un mensaje con amenazas de muerte o haciéndome comentarios racistas como 'vete a tu país'... todo ese trabajo que yo hago se me derrumba".

"Se está llegando a un límite. No sabes la tralla. Cuando eres personaje, la gente todo se lo cree", subraya. "Al final vas a terapia y hala... una lloradita y a seguir existiendo".