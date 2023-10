Gloria Camila habla de su salud: "Tengo una herida del estrés y los nervios"

Gloria Camila está decidida a comenzar una nueva etapa en su vida. Por un lado, se está distanciando, cada vez más, de las polémicas familiares que involucran tanto a ella como a su padre, José Ortega Cano. Pero no se detiene ahí, también ha optado por un cambio de look, cortándose el pelo, como símbolo del inicio de esta renovada fase en su vida. Está muy ilusionada con el futuro que se le presenta.

La sobreexposición mediática le ha pasado factura

Acaba de regresar a la televisión y, simultáneamente, se encuentra estudiando. Se está esforzando por compaginar ambas actividades, lo que le está generando una considerable tensión. Sobre todo ahora, después de enfrentarse a un primer examen, la ansiedad y el estrés le han causado una erupción en la boca. Según señala: "Ahora tengo mi primer examen y me ha salido una herida, fruto del estrés y de los nervios". No obstante, se muestra confiada en que aprobará el examen, lo que le brindará mayor seguridad para seguir equilibrando su vida como estudiante y su actividad profesional frente a las cámaras.

Aunque recientemente se ha colocado aparatos dentales para mejorar su sonrisa, ha aclarado que la herida en su boca no ha sido provocada por estos, sino que ha sido causada por el estrés y la ansiedad. Queda por ver si Gloria Camila, con el paso de los meses, será capaz de soportar la presión que conlleva trabajar y estudiar a la vez. No es una cuestión de capacidad, sino porque ha vivido una sobreexposición mediática durante mucho tiempo, lo cual la ha llevado a recibir tratamiento psicológico y psiquiátrico, tal como ella ha confesado.

Gloria Camila ha vivido circunstancias muy duras

Gloria Camila ha llegado a cuestionarse incluso si vale la pena ser hija de Rocío Jurado. En más de una ocasión, ha confesado que ha contemplado la idea de cambiar sus apellidos y comenzar una vida completamente nueva, distinta a la que ha llevado hasta ahora. Es alguien que ha enfrentado desafíos emocionales significativos, lo que a veces le ha generado profundos bajones emocionales.

En una entrevista reciente realizada por Susanna Griso en 'Espejo Público', Gloria Camila abordó precisamente esta circunstancia. Reconoció que, aunque toma medicación como antidepresivos y pastillas para dormir, ponerse en manos de su psicóloga ha sido una gran decisión, ya que había caído en un bucle emocional que le afectaban de forma negativa. Entre estas cuestiones, se incluye la relación con la exesposa de su padre, Ana María Aldón, quien ha anunciado su intención de casarse con su nueva pareja, Eladio, así como toda la situación que envuelve a su hermano, José Fernando. Gloria Camila ha llevado mucho peso sobre sus hombros y todo ello se ha convertido en un lastre que le resta energías para seguir adelante.

Aprender a cerrar heridas

Durante la conversación con Susana Griso, Gloria Camila admitió que arrastra traumas de abandono, y no fue hasta que inició terapia que tomó conciencia de que esos traumas estaban allí, minando su bienestar emocional. Cabe recordar que Rocío Jurado falleció cuando Gloria Camila era aún muy pequeña, y aunque siempre estuvo rodeada de cuidadores, no es lo mismo. No supo cómo cerrar esa herida y ahora, con el apoyo terapéutico, está trabajando para enfrentar y superar esos desafíos emocionales del pasado que aún resuenan en su vida actual.

La hija de José Ortega Cano ha recordado que su infancia y adolescencia no ha sido la misma que la de otras personas de su edad. "Cuando cumplo 18 voy a la cárcel a visitar a mi hermano...no he tenido una infancia normal. Hay que apoyar a la persona y no dejarle solo. Mi padre también tuvo el problema del accidente y yo era la q estaba sola fuera", ha recordado.

Gloria Camila y Ana María Aldón evitan cualquier tipo de relación

Al conocer la noticia sobre el enlace matrimonial de Ana María Aldón con Eladio, Gloria Camila expresó sorpresa al mismo tiempo que indiferencia. Lo único que se le ocurrió decir fue 'que sean muy felices y que coman perdices'. Es palpable una cierta ironía en estas palabras por parte de Gloria Camila, quien siempre ha defendido a su padre frente a los reproches que Ana María Aldón le ha dirigido en público. Cada vez que coinciden en un evento público, evitan saludarse y cruzar sus miradas. Gloria Camila lo tiene muy claro y así lo ha manifestado abiertamente: "Sería muy falso y muy cínico mantener una relación cordial con ella. Prefiero mantener la distancia y el respeto, y ya está".