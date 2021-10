Rocío Carrasco ha encontrado el apoyo de gran parte del público al revelar lo que ha sufrido al lado de Antonio David Flores y también cuando éste dejó de ser su marido y se convirtió en “el padre impío”. Pero este apoyo no se vio reflejado en la justicia, donde sus pretensiones legales casi siempre se ven echados por tierra. Lo mismo ha sucedido ahora con Gloria Camila Ortega, su hermana, quien le ha demandado para que entregue los documentos que sirven de base para la segunda parte de su docuserie y en el que la diana se centra ahora en su familia, escudándose en supuestos escritos de Rocío Jurado en los que todos saldrían muy mal parados. La jueza determinó que efectivamente Rociito debía mostrar a su hermana el contenido de dichos documentos, pues también forman parte de la herencia de su madre, pero decidió aplazar la vista dos semanas, fijándola ahora para el próximo viernes 29 de octubre.

Este embrollo entre las hermanas comenzó cuando se anunció que Rocío Carrasco tenía en su poder unos escritos de Rocío Jurado en los que ponía en su puño y letra lo que piensa sobre su familia directa. Gloria Camila la demandó y solicitó diligencias preliminares para que su hermana le muestre dichos documentos privados de su madre. La jueza encargada del caso reconoció el derecho de Gloria Camila a tener constancia de lo que en ellos se plasmaba, fijando para ello una vista entre las hermanas el pasado 15 de octubre. La defensa de Rocío Carrasco consiguió que se aplazara esta cita judicial y el titular del Juzgado número 5 de Alcobendas decidió suspender el encuentro. Ahora la juez la ha vuelto a fijar en el calendario para este mismo viernes 29 de octubre, lo que supone en sí un triunfo para Gloria Camila en su batalla judicial contra su hermana, como así han adelantado desde el programa radiofónico de Federico Jiménez Losantos en Es Radio, ‘Es la mañana de Federico’.

Con todo ello, Rocío Carrasco deberá personarse en los Juzgados de Alcobendas de Madrid con los documentos que han servido como base argumental de la segunda temporada de su docuserie, la cuál aún no tiene fecha de estreno fijada. Una emisión que aún está en el aire y es que la jueza, tras visionarlos, bien podría decidir que el material que en él se plasma no pueda formar parte del documental ‘En el nombre de Rocío’ con el único objetivo de proteger la intimidad familiar, como así solicita Gloria Camila al acudir a la justicia en busca de amparo. Con esto, se están cumpliendo los deseos no solo de Gloria, también del resto de la familia que se ha situado como un frente unido en contra de las revelaciones de la hija de Rocío Jurado, especialmente cuando fija en ellos su mirada crítica.