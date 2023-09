Gloria Camila hacía saltar todas las alarmas la semana pasada al pronunciarse sobre la salud de su hermano José Fernando. Lo hacía a propósito de su nuevo trabajo como colaboradora de 'Espejo Público'. Un debut que vino acompañado de jugosos detalles hasta ahora desconocidos de su vida privada, que ella misma compartió con todos los espectadores. La hija de Ortega Cano afronta esta aventura profesional muy cerca de los suyos y, en especial, de su chico, David García y de José Fernando.

"Estuve bastante sola cuando mi hermano entró en un centro de desintoxicación y cuando a mi padre le pasó lo del accidente", recordó la joven en su estreno en la pequeña pantalla. "He aguantado que digan barbaridades de mi hermano. Pero está mejorando en su tratamiento y es padre. La vida va pasando y todos aprendemos de nuestros errores", sentenciaba.

Gloria Camila y José Fernando, unidos ante las adversidades

Tras estas sinceras palabras con las que hacía referencia a la evolución José Fernando Ortega, Gloria Camila ha vuelto a hacer participes a todos sus seguidores en Instagram (tiene 857 mil) de cómo se encuentra su hermano mayor. La también 'influencer' compartía este fin de semana una estampa muy familiar junto a su chico y José Fernando, en la que se ve al joven de 30 años muy recuperado y sonriente. La buena sintonía y complicidad de los hijos de José Ortega es más que evidente. Gloria acompañaba la imagen con cuatro emoticonos con forma de corazón que evidencia lo unidos que están.

"Si estuviese mi madre no se hubiese dado esta situación, para nada", contaba en el plató 'Espejo Público', delante de sus nuevos compañeros, que no salían de su asombro con su testimonio. Gloria Camila lo tiene claro: no ha tenido una vida fácil y así lo relataba: "No he tenido una infancia normal. Salgo y parece que me está mirando todo el mundo. Mi hermano es mi hermano. En circunstancias y problemas familiares no hay que dejarlos solos. Me tocó estar ahí con los dos a tope y ahora estamos genial".

La joven se pronuncia sobre cómo se encuentra su padre tras el compromiso de Ana María Aldón

La hija del torero, que ha ofrecido una sincera entrevista en el último número de la revista SEMANA, ha explicado que su progenitor se encuentra bien. "Mi padre está igual que antes. Está muy bien", ha confesado. Sobre el reciente compromiso de Ana María Aldón, Gloria Camila prefiere no darle demasiadas vueltas al asunto: "No he pensado mucho en esto. Que sean felices y ya está. Si así lo han decidido, genial. Solo deseo felicidad a todo el mundo", indicaba.

Hace unas semanas, el novio de Ana María Aldón entraba en directo en el programa 'Fiesta' para pedirle a la diseñadora que se casara con él. A pesar de llevar cuatro meses de breve noviazgo, la andaluza no dudó en acceder a la propuesta: "Quiero darte las gracias porque me haces sentir muy dichosa. Es un universo lo que siento. Estoy tan convencida que no me importa dar el paso. Por esto te he dicho que sí. Te quiero".