Gloria Camila, feliz con la recuperación de su hermano

6 Gloria Camila ha asegurado que su hermano “está mejor que nunca”

Aunque Gloria Camila no suele compartir muchas fotos junto a su hermano, eso no quiere decir que no pase tiempo con él. De hecho, la hija de Ortega Cano y Rocío Jurado trata de encontrar tiempo para disfrutar de planes junto a él. La última vez este pasado fin de semana, momento que no ha dudado en compartir Gloria Camila con sus seguidores: “My bro”, compartía la ex concursante de ‘Supervivientes’.