Gloria Camila Ortega se ha sincerado y ha explicado con todo detalle el verdadero motivo de su ausencia en la comunión de su hermano pequeño, José María. Es cierto que la hija de José Ortega Cano tenía un examen ese día, este fue el motivo por el que no acudió a la ceremonia, pero podría haber estado presente en la comida y no lo hizo.

"Por supuesto que estaba invitada", ha recalcado sobre la celebración a la que tan solo acudieron unos pocos miembros de su familia, entre ellos, su padre, su hermano José Fernando y sus tíos. Gloria Camila ha dejado claro que su ausencia se debió a la mala relación que existe con la familia de Ana María Aldón. "En otras circunstancias no me hubiese importado ir, pero iba a ser muy incómodo ir a una comida donde no soy bien recibida. Tampoco me apetecía ir y estar con ciertas personas las cuales creo que nos han faltado al respeto. Han hecho comentarios y han contado cosas que no son ciertas. Nos han llevado de una manera que no es. Así que he dicho, no pasa nada, a mi hermano le voy a ver otro día. Se hará otra cosa y ya está. Que lo celebre con la familia de Ana. Mi padre evidentemente es el padre y mis tíos fueron para que no estuviesen solos. Al final es mi hermano pequeño".

Gloria Camila, pendiente de su hermano

A pesar de su sonada ausencia, Gloria Camila ha explicado que en todo momento estuvo pendiente. En cuanto tuvo un descanso de los exámenes, cogió el teléfono para llamar a su padre y hablar con su hermano. "Le deseé mucha suerte. Le dije que le quería muchísimo. Luego estuve pendiente todo el tiempo. Me mandaron fotos y vídeos".

La hija del diestro ha subrayado que "no hace falta a veces estar en persona para quedar bien, ni para demostrar nada. Cualquier situación así es entendible. Los padres que están separados también se turnan los días y las celebraciones". La joven concluía dando por zanjado este tema: "Esa es la historia del porqué no fui a la comunión que me hubiese encantado, obviamente, pero hay veces que no se puede".