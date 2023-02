Gloria Camila evita hablar de Rocío Carrasco en su reaparición televisiva

Después de cuatro meses apartada de la televisión, Gloria Camila Ortega ha vuelto a un plató. La joven, rostro habitual de Telecinco, ha sorprendido poniéndose delante de los focos del programa 'Plan de Tarde' de TVE. En el espacio, que conduce Toñi Moreno, ha esquivado rápidamente una pregunta sobre su hermana, Rocío Carrasco.

El programa debatía sobre la exposición mediática de los hijos de los famosos junto a otros rostros conocidos como Julián Contreras Jr, Lara Dibildos y Norma Duval. La joven ha subrayado que ella nunca se había sentado en un plató a hablar exclusivamente de su vida privada aunque también ha destacado que en ocasiones se ha "beneficiado" de su popularidad. El periodista Jesús Manuel Ruiz aprovechaba la ocasión para hacer alusión a Rocío Carrasco. "En tu caso no te ha perjudicado la prensa, te ha perjudicado otra persona". La joven ha sorteado rápidamente la pregunta: "No voy a entrar". A continuación ha añadido lo siguiente: "Hay veces que los medios hacen y trasladan una historia de otra manera. Dan opiniones que, está muy bien lo de la libertad de opinión pero, cuando se falta el respeto a otra persona no es tan libre".

Gloria Camila habla de la exposición mediática

"Creo que antes se respetaba más de lo que se respeta ahora, tanto medios como personas. Somos personajes públicos, pero tenemos derecho a tener cierta privacidad. También somos personas que padecemos igual y sentimos igual. No por ser personaje público me tienes que acribillar o machacar", ha recalcado Gloria Camila durante su intervención en 'Plan de tarde'. La joven ha reconocido que muchas veces se ha "beneficiado" y ha explicado que es consciente que le han llegado ofertas profesionales a través de las redes por su popularidad.

Respecto a los motivos que provocaron que abandonara la televisión de manera temporal ha contado que se sintió superada. "Hay veces que tanto machaque continuo sin buscarlo o sin generarlo tú, a veces necesitas un respiro. Yo necesitaba encerrarme en mi casa y pasar la ola allí". Además, la joven ha recordado que antes de este episodio iba a terapia con un psicóloga. "Cuando volví del concurso me hicieron unos estudios y me dijeron que me tenía que dar de baja". A la exposición mediática hay que añadir los ataques que sufre por los 'haters': "Todo es un suma y sigue".

El pasado 21 de octubre, Gloria Camila anunció a través de una nota su decisión de apartarse temporalmente de la televisión. "Considero que las redes sociales han traído cosas positivas pero también creo que han desdibujado un poco la realidad en la que vivimos, y muchos de nosotros, yo la primera, hemos caído en ese error", afirmaba la joven. "Vengo a deciros que necesito un respiro, dejando mi salud mental y emocional en manos de profesionales, y así continuando mi tratamiento psicológico y esta vez bajo medicación, alejada por un tiempo del foco mediático".

Asimismo subrayaba que iba a seguir estando activa en su perfil de Instagram. "Me centraré de lleno en mi vida personal haciendo lo que más me gusta, seguiré subiendo fotos, compartiendo un pedacito de mi vida con todos vosotros e iniciando proyectos que tengo en mente, y hasta que vuelva a ser yo al 100%. Ahora me debo a mi familia y amigos y estoy segura de que poco a poco nos repondremos y todo mejorará". La joven ha vivido un tiempo de gran exposición mediática a consecuencia del proceso de divorcio de su padre con Ana María Aldón.