Gloria Camila en su estreno como colaboradora de 'Espejo Público': "Tengo traumas de abandono"

Pocos saben si ha sido casualidad o no, pero nadie duda que sí especialmente llamativo. Justo en el día en el que Rocío Jurado hubiera cumplido 80 años, Rocío Carrasco aterrizaba en 'Mañaneros', donde ha concedido una entrevista de la que te hemos dado detalles en la revista SEMANA. Una charla que coincide con el día en el que Gloria Camila se estrena como colaboradora de 'Espejo Público'. Tras un año alejada de los medios, la hija de Ortega Cano cambia de cadena y vuelve a la televisión por todo lo alto. Visiblemente nerviosa, pero con muchísima ilusión por empezar, la joven promete no callarse nada. Con esta actitud deja claro que llega pisando fuerte pero, sobre todo, con ganas de dar que hablar, tal y como ha demostrado este lunes 18 de septiembre.

"Llevo un año fuera y es como volver a empezar", comenzaba diciendo minutos antes de estrenarse como tertuliana del espacio de Antena 3. Era instantes después Susanna Griso quien quería darle la bienvenida oficialmente en el camerino a Gloria Camila. "Me dice tu tía que te tengo que cuidar mucho. A su tía la adoro porque ha sido mi peluquera muchos años. Es una de mis mejores amigas", decía la presentadora. Las tres acudían juntas hasta el plató, donde la hija del diestro hablaba largo y tendido sobre el momento personal que ha vivido en su desaparición.

Gloria Camila: "Estaba con depresión y ansiedad"

La joven, que ha reconocido estar con medicación, antidepresivos y pastillas para dormir, ha explicado que ponerse en manos de una psicóloga ha sido de las mejores decisiones que ha tomado nunca. "Yo ya estaba en psicólogos. Había entrado en un bucle (...) Salió la serie de mi hermana, luego lo del matrimonio con Ana María Aldón...Me fui a 'La Granja', pero ahí me agobié muchísimo y salí tocada. Estaba con depresión y ansiedad", ha explicado. Un diagnóstico por el que decidió apartarse de todo y que le sirvió para ahondar en su pasado, el cual le estaba afectando también a su presente.

Gloria Camila, quien se define como una persona "súper sensible", afirma estar aprendiendo muchísimo de cada sesión con su psicóloga. "Tengo traumas de abandono, carencias que vas alargando...", ha asegurado. "Hasta que no me puse en terapia no sabía, pero todo me afectaba", ha añadido. Aunque está súper agradecida a su familia, hay ciertos capítulos de su vida que sin querer han podido traumatizarla. "Mi familia me da cariño y les adoro. Cuando estás en un momento traumatizado te olvidas muchas cosas. Todo esto me ha hecho tener un caparazón, pero no me ocupo mucho de mí. Me he centrado tanto en que estuviera bien el resto que me olvidé de mí. Hay muchas cosas que vienen por la adopción", continuaba Gloria Camila en su relato.

Este tipo de heridas, según los entendidos en el tema, se refieren al abandono en una temprana edad. La ausencia de cuidadores puede llevar a que no estés cubiertas las necesidades emocionales, heridas que se arrastran hasta que eres adulto y que en ciertos momentos de tu vida pueden provocar inseguridades. Algo que a Gloria Camila le ha sucedido y que ha querido tratar con expertos.

Gloria Camila: "No me voy a cambiar mis apellidos"

Una situación que le ha sobrepasado también por culpa de las críticas. "Por lo de mi hermana también se sumaron muchas críticas. Comentarios de odio, racistas...Llegué a pensar que no me merecía ser hija de quién era. Ese odio me lo inculcaron a mí...llegué a dudar si me merecía. Pensé que mi madre podría no estar orgullosa de mí", ha apuntado. Dudas que incluso le llevaron a pensar si realmente debía tener los apellidos de sus padres o si por el contrario no era merecedora de ellos. Ahora, a toro pasado, tiene claro cuáles son sus planes en cuanto a esto. "No me voy a cambiar los apellidos, estoy muy orgullosa de mi familia", dice Gloria Camila.

La hija del torero ha recordado que su infancia y adolescencia no se ajusta a la de cualquier mortal. En especial cuando ella tenía 18 años. "Cuando cumplo 18 voy a la cárcel a visitar a mi hermano...no he tenido una infancia normal. Hay que apoyar a la persona y no dejarle solo. Mi padre también tuvo el problema del accidente y yo era la q estaba sola fuera", ha dicho echando la vista atrás.

Gloria Camila y su actitud poco antes de poner un pie en el plató de Antena 3

Fue este domingo cuando Gloria Camila reapareció ante los medios. Lo hizo en un photocall en el que, por cierto, se enteró de la boda de Ana María Aldón, quien acaba de comprometerse con Eladio, su novio. Un inesperado enlace que llega solo nueve meses después de que ella y su padre se divorciaran y que, por supuesto, ha pillado por sorpresa a todos. No te pierdas su reacción aquí.