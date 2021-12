Gloria Camila ha estallado. Con más de 834.000 seguidores en Instagram, la hija de Ortega Cano y Rocío Jurado tiene que convivir no solo con mensajes de amor en las redes sociales, también es víctima de duras críticas. Eso es lo que acaba de denunciar ahora, compartiendo lo que tiene que leer cada día cuando abre la aplicación de la red social.

«Pobre Jurado, vergüenza de hija postiza, defendiendo a la mujer de su maltratador en red nacional», «Esto no pega contigo, porque eres mala», «El padre asesino» (refiriéndose a Ortega Cano), «Rocío Jurado solo ha dejado las joyas a su hija Rocío», «Pobre Rocío Jurado, si levanta la cabeza os mandan otra vez a Colombia». Estos han sido algunos de los mensajes duros que ha recibido en las últimas horas.

Ya no ha podido más y ha utilizado el mismo medio para denunciarlos. «Últimamente nos lamentamos de sucesos horribles que pasan en el mundo, del odio que hay en la sociedad, de la poca humanidad en las redes. Pero veo que muchos que predican, lo fomentan a la vez. Así que vuelvo a denunciar públicamente el acoso, los insultos, las faltas de respeto y las ofensas que recibo en mis redes sociales», ha escrito cansada de leer ciertos tipos de mensajes en las redes.

Pero no ha dejado la cosa ahí. Y es que después de compartir estos Stories, la joven ha querido lanzar una reflexión, que pasa por hablar de la salud mental. «Lo que quiero decir con esto es que estamos todo el rato quejándonos de todas las noticias horribles que salen en la tele, de las muertes que hay, del suicidio, del acoso, de cómo una persona puede hacerle daño a otra, de las crueldades que existen… Pero es que nosotros seguimos fomentándolo y lo seguimos haciendo. Entonces, como sociedad o como personas, no avanzamos», empieza diciendo.

Después le toca el turno a la sociedad, a la que define con dureza: «No sé… Por eso muchas veces digo que quiero más a mi perro que a algunas personas. Vivimos en una sociedad un poco de mierda y que todavía queda mucho para que avancemos. Últimamente pasan cosas horribles por la forma de amar, a la forma de ser, de vivir… Si no intentamos cambiar cada uno, no avanzamos», puntualiza.

Critica con dureza a la sociedad en la que vivimos

Ha quiero compartir esta reflexión con todos sus seguidores porque lleva días analizando: «Si no lo digo, reviento. Pero es que todos los días recibir mensajes así, es una impotencia y una forma de levantarse por las mañanas, que te consumen. Yo soy muy sensible, me afecta todo mucho y me lo tomo muy a pecho. Busco una solución a todo. Dicho esto, cuando vayamos a escribir un mensaje, pensad cómo lo va a recibir la otra persona, aunque os caiga fatal, porque detrás una persona hay una persona que tiene sentimientos y sus problemas. Intentemos mejorar y ser mejores personas», termina diciendo.