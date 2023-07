Gloria Camila, contra Ana María Aldón: "Sería cínico saludarla"

El pasado fin de semana, Gloria Camila y Ana María Aldón coincidieron en Sevilla. Ambas fueron a la multitudinaria fiesta que organizó el empresario José Luis López Rodríguez, más conocido como 'El turronero', con motivo de su 60 cumpleaños. Lo que sucedió allí, ya lo sabemos, fue un encuentro incómodo entre ellas. También estaba presente José Ortega Cano, aunque ni el diestro ni su hija quisieron dar detalles de cómo fue el cara a cara con la gaditana. Hasta ahora. Y es que la joven ha relatado por primera vez cómo fue su fugaz cita con la que hasta hace poco fue su 'madrastra'. No se pierda el vídeo para escuchar sus declaraciones.

Vídeo: Europa Press

La joven no ha dudado en lanzarle un nuevo dardo a Ana María: "Estoy fluyendo, la verdad. Como había tantas personas, apenas coincidimos, no sé ni por donde estuvo". Según ella, la fiesta estuvo "genial, la verdad". En cuanto a si se saludarían si se encuentran, se muestra muy sincera: "Todo bien, yo me la crucé en el AVE pero como no saludó, yo tampoco. Al final no voy a... sería muy falso. Sería muy falso y muy cínico, prefiero mantener el respeto, las distancias y ya está".

Sobre sus planes para este verano, confiesa: "Muy bien, tenía muchas ganas de salir de Madrid, con este calor que es horrible y luego con mi familia, amigos, mi pareja me voy a China. Es el típico destino que no me hubiese imaginado, pero me apetece mucho, es súper interesante ir al menos una vez en la vida a China". Más adelante tiene planeado pasar unos días con los suyos en Andalucía: "Con la familia siempre Cádiz, eso es como mi final del mes, en agosto siempre es el último viaje y ya me quedo para larga entonces bien, guay, con muchas ganas".

Lo cierto es que la relación entre Ana María Aldón y Gloria Camila nunca fue buena. Una de las principales quejas de la andaluza durante su matrimonio con José Ortega Cano era la manera en la que la influencia que ejercía la nieta de Rocío Jurado en la relación. Consideraba que este daba prioridad a todo lo relacionado con su hija antes que a las cuestiones de pareja. Eso, sumado a los supuestos comentarios que la joven hizo públicamente de Ana María, fueron minando el escaso y pobre vínculo que había entre ellas.

La gota que colmó el vaso fue el día que Ana María Aldón se estrenó como diseñadora de boda. A su debut no asistió Gloria Camila, tal y como inicialmente se había previsto. Y en el último momento decidió no desfilar con el vestido que había confeccionado Ana María como trabajo de fin de curso. El vestido que marcó un antes y un después entre ellas, ese que obligó a la gaditana a buscar otra modelo que luciera su obra, era una pieza muy llamativa, de inspiración religiosa. Un ceñidísimo traje de raso blanco con velo y cola con el que Gloria Camila hubiera parecido una auténtica virgen. La pullita final llegó cuando la hija del matador de toros lanzó en televisión: "Cada uno tiene su estilo y ya está. Ana me ha diseñado alguna cosa, pero con mis instrucciones y a mi gusto". Aquello fue la confirmación definitiva del cisma entre ellas. Y hasta hoy.