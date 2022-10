Ante los últimos acontecimientos que afectan a su familia, Gloria Camila ha dicho basta. No puede más. Se siente superada y necesita un tiempo para recuperarse. La hija de José Ortega Cano ha emitido un comunicado en el que anuncia que se aleja temporalmente de los medios de comunicación debido a la depresión que padece. A continuación, el texto íntegro redactado por la hija del torero y de Rocío Jurado:

«Queridos y apreciados followers.

Hoy me quiero dirigir en especial a vosotros, siempre me gusta compartir todo lo que me pasa, “aunque intento que las mayoría de las veces sea más lo bueno que lo malo». Considero que las redes sociales han traído cosas positivas pero también creo que han desdibujado un poco la realidad en la que vivimos, y muchos de nosotros, yo la primera, hemos caído en ese error.

Por eso quiero en esto punto de mi vida, en el que no me hallo comiendo en un restaurante, o en el que os enseño algo de publicidad, o incluso mientras paseo a mi perro, dirigirme a todos vosotros dado que hoy va mas allá de todo eso.

Vengo a hablaros de mí y de cómo me siento.

Llevo tiempo reflexionando sobre distintos aspectos que me rodean, intentando sobrellevar las situaciones que se me han ido apareciendo intentando aparentar una imagen que no representaba mi estado real, todo eso se ha ido acumulando en un vaso, el cual se ha terminado desbordando.

Mi paso por el concurso ha sido un punto de inflexión para darme cuenta de muchas cosas, a veces es bueno alejarte para valorar tanto lo bueno como lo malo. En este caso me he dado cuenta de que mi vida necesita cambios y creo que haciendo esta carta empiezo con el primero y más importante, que es el hecho de aceptar el momento tan duro que estoy viviendo, no quiero culpar a nadie pero si pido comprensión y respeto.

Entiendo que al ser personaje público mi vida y lo que me rodea sea noticia tanto para bien como para mal, teniendo en cuenta que en ocasiones me he lucrado por decisión propia, e incluso pensando que arreglaría un poco mi mundo, pero me equivocada.

Después de haber intentado todo lo posible para que no me afectara ni mental «emocionalmente y poder llegara separar lo que os mi vida publica con mi vida personal, hoy vengo a deciros que necesito un respiro, dejando mi salud mental y emocional en manos de profesionales, y así continuando mi tratamiento psicológico y esta vez bajo medicación, alejada por un tiempo del foco mediático.

Me centrará de lleno en mi vida personal haciendo lo que más me gusta, seguiré subiendo fotos, compartiendo un pedacito de mi vida con todos vosotros e iniciando proyectos que tengo en mente, y hasta que vuelva a ver yo al 100%.

Ahora me debo a mi familia y amigos y estoy segura de que poco a poco nos repondremos y todo mejorará.

Dicho esto, quiero añadir la importancia de la salud mental, no debemos avergonzamos por

sentimos en un momento dado deprimidos o tristes, debemos dar visibilidad y azar nuestra voz. Y que el hecho de ser personajes públicos no da el derecho a destruirnos como personas.

Gracias a los que día día nos mostráis vuestro apoyo, y nos mandáis muestras de cariño, nos dais vitaminas para continuar luchando,

Os quiamo

GOM».