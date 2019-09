El ‘FesTVal’ de Vitoria ha servido como escenario perfecto para presentar la nueva edición de ‘Masterchef Celebrity’. Al frente de ella estará, entre otras, Samantha Vallejo Nágera, que ha opinado sobre todos los asuntos de actualidad que le afectan directa o indirectamente. El más jugoso es el acercamiento que su hermano, Colate, ha tenido con Gloria Camila Ortega progresivamente.

«Gloria Camila es ideal, le tira los tejos graciosamente porque es ideal. ¿Ligar con ella? Es que le tira los trastos a todo el mundo desde pequeño, ¿no lo habéis visto?, confiesa Samantha irónicamente.

Y es que el exconcursante de ‘Supervivientes’ no tiene reparos en admitir que se siente atraído por la hija de Ortega Cano. Colate confesó en el ‘polideluxe’ al que se sometió que «Tengo un cariño especial por Gloria, me atrae y me divierte. No hemos podido quedar todavía, pero en el amor no hay edad», confesaba cuando le preguntaban si tendría una relación seria con ella. Además, no pierde la oportunidad de comentarle alguna que otra imagen en Instagram.



Preguntada por si Colate participaría en ‘Masterchef’, Samantha le ve lagunas: «¿Mi hermano? Si se prepara para venir yo encantada, pero cocina poco, en casa para su hijo y ya está. Hizo una edición gourmet… y fue un desastre». Lo que sí que descarta la cocinera es irse a ‘Supervivientes’: «A mí la aventura me gusta, pero la de verdad, no me gusta la parte de conflicto y además tengo muy mal carácter».

Sobre las novedades que presentará la nueva edición del talent show de cocina, Nágera se mostró exultante: «Este año Masterchef tiene mucho arte porque son celebrities de todo tipo. Me han sorprendido mucho ‘Los Chunguitos’, quiero que sean de mi familia, los quiero». Tampoco quiso irse sin elogiar públicamente a dos de las famosas que formarán parte del elenco de concursantes: «Tamara Falcó es única y genuina, Vicky Martín Berrocal también es genial porque se lo come todo. Nos ha costado mucho enderezar a todos, muchos tirones de oreja.