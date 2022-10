Días después de convertirse en la última expulsada de ‘Pesadilla en el Paraíso‘, Gloria Camila Ortega ha reaparecido en el debate del programa y ha respondido a todos los frentes que tiene abiertos a lo largo de las últimas semanas que ha estado concursando. En este sentido, aunque no ha querido entrar a dar detalles, la hija de José Ortega Cano ha reconocido que se arrepiente de haber dejado solo a su padre ante la situación tenía en casa.

Gloria Camila Ortega ha insistido en que no quería hablar sobre la polémica declaración de amor de Ortega Cano a Ana María Aldón. Sobre esto, la joven explica que es un tema de ellos y que no le compete. Solo quiere hablar de su concurso, aunque sí ha admitido que está mejor fuera de Jimena de la Frontera que dentro de la finca. «Es un tema que es externo al concurso y me voy a mantener al margen. Ahora prefiero estar fuera que dentro. Creo que tendría que haberme quedado aquí. Creo que debería haberme quedado fuera. He llorado mucho», expresa.

Muy a la defensiva, Gloria Camila Ortega ha repetido en varias ocasiones que solo iba a hablar de su paso por el concurso y no de las circunstancias que rodea a su familia a lo largo de las semanas que ella ha estado en el programa de Telecinco. Además, ha criticado que tan solo estuvieran hablando de los aspectos negativos de su paso por ‘Pesadilla en el Paraíso’.

Por otro lado, la colaboradora de televisión tampoco ha querido entrar a valorar la segunda parte de la serie documental de su hermana, Rocío Carrasco. Sobre esto, ha indicado que tomó la decisión de no ver una serie de programas antes de viajar a Jimena de la Frontera porque «es algo que me afecta«. «Me voy a mantener al margen, vengo a hablar del concurso que he hecho», volvía a insistir provocando que Carlos Sobera le recordara que durante su paso del programa sí ha hablado de ciertos temas.

Kiko Jiménez le ha hecho mucho daño

Gloria Camila Ortega está cansada de callarse y no ha querido dejar pasar la oportunidad de decir todo lo que piensa sobre su ex, Kiko Jiménez. Está cansada de que lleve años hablando de su vida y su familia e insiste en que está en televisión gracias a ella. Durante su paso por ‘Pesadilla en el Paraíso’ ha visto la oportunidad de hablar de su ruptura con el novio de Sofía Suescun de forma natural. «Tengo derecho a hablar de lo que he vivido. Cuando compartes tantos años con una persona eso no te da derecho a tener que hundir a una persona, que su familia te ha cuidado como uno más. Lleva hablado lo más grande y no me aporta nada. No es que no haya superado la relación, no he superado el daño que me ha hecho«, indica la joven.