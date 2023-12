Gisela recibe el alta tras ser ingresada de urgencia en su quinto mes de embarazo

Vídeo: Europa Press

Gisela ha pasado por unos de los días más complicados de su vida después de haber tenido que ser ingresada de urgencia en medio de su quinto mes de embarazo. Minutos antes de recibir el alta hospitalaria, la cantante dejaba claro que a pesar de los fuerte dolores se encontraba bien y su bebé no corría peligro. La catalana ha tenido que pasar por una pequeña intervención quirúrgica para que le pusieran un parche en el riñón. "Me han puesto 'un parche'. Si Dios quiere hasta el final del embarazado, que ya os explicaré con más detalles. El pollito está bien. Me han estado controlando y que estuviera bien, que para mí era lo más importante", decía horas antes de salir por la puerta del hospital. Acompañada por su pareja, José Ángel Ortega, Gisela recibía el alta gracias a su mejoría y explicaba cómo había pasado estos días. ¡Vea el vídeo para ver las declaraciones de la cantante!